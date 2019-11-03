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تجديد حبس متهم بمشاركة جماعة إرهابية 15 يوما

الأحد، 03 نوفمبر 2019 06:17 م
تجديد حبس متهم بمشاركة جماعة إرهابية 15 يوما حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جددت نيابة

أمن الدولة العليا

، حبس "أحمد .ع" 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة لاتهامه بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة للمتهم في القضية 756 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة   جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطه في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.


تجديد حبس متهم

انضمام لجماعة إرهابية

نشر شائعات

اخبار وبيانات كاذبة

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