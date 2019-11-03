تأجيل محاكمة 3 من عناصر الإخوان بسوهاج فى قضية "المغارة" لـ 1 ديسمبر

سوهاج – عمرو خلف

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 3 من عناصر الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "المغارة"، الى جلسة 1 ديسمبر .

صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أيمن محمود ومحمد زين بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت المعلومات إلى ضباط الأمن الوطنى بسوهاج، عن وجود المتهمين فى إحدى المغارات بالجبل الغربى، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.

وفى سياق متصل، قررت محكمة جنايات سوهاج، تأجيل محاكمة المتهم " محمد.خ.ع" من عناصر الإخوان والمعروفة بقضية "الطلبة" إلى جلسة 30 نوفمبر الجارى .

ترجع الواقعة إلى عام 2016 بدائرة قسم ثان سوهاج، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم، بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.

وفى سياق آخر، قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم " محمود.أ" من عناصر الإخوان ومقيم قسم جرجا بالحبس سنة واحدة لاتهامه بالانضمام الى جماعة إرهابية .

تعود أحداث القضية إلى عام 2015 بدائرة قسم جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.