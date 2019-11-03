بدء دورة "الإعلام الجديد" بمركز اليوم السابع للتدريب الأربعاء المقبل

تبدأ دورة الإعلام الجديد التى ينظمها مركز اليوم السابع للتدريب الأربعاء المقبل فى تمام الساعة الرابعة مساءً.

وقال الكاتب الصحفى محمد ثروت، مدير عام أكاديمية اليوم السابع، إن الدورة تستمر شهرين بمعدل يومين فى الأسبوع هما الأحد والأربعاء، تتخللهما أيام تدريب تطبيقى بجانب الدراسة النظرية.

وأوضح ثروت أن الدورة تستهدف طلاب وخريجى كليات الإعلام والمهتمين بدراسة الإعلام من غير المتخصصين بهدف رفع قدراتهم وتدريبهم على الكتابة للمواقع الإلكترونية والتصوير والمونتاج ومختلف الفنون الصحفية والإعلامية.

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