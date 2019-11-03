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بدء دورة "الإعلام الجديد" بمركز اليوم السابع للتدريب الأربعاء المقبل

الأحد، 03 نوفمبر 2019 09:25 م
بدء دورة "الإعلام الجديد" بمركز اليوم السابع للتدريب الأربعاء المقبل متدربون فى مؤسسة اليوم السابع

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تبدأ دورة الإعلام الجديد التى ينظمها مركز اليوم السابع للتدريب الأربعاء المقبل فى تمام الساعة الرابعة مساءً.

 

وقال الكاتب الصحفى محمد ثروت، مدير عام أكاديمية اليوم السابع، إن الدورة تستمر شهرين بمعدل يومين فى الأسبوع هما الأحد والأربعاء، تتخللهما أيام تدريب تطبيقى بجانب الدراسة النظرية.

 

وأوضح ثروت أن الدورة تستهدف طلاب وخريجى كليات الإعلام والمهتمين بدراسة الإعلام من غير المتخصصين بهدف رفع قدراتهم وتدريبهم على الكتابة للمواقع الإلكترونية والتصوير والمونتاج ومختلف الفنون الصحفية والإعلامية.

 

للتسجيل اضغط هنا

 

هاتف: 00201005459213

 

متدربون فى مؤسسة اليوم السابع (2)
 
متدربون فى مؤسسة اليوم السابع (1)

 

 

هاتف: 00201005459213


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