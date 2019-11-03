سوبر كورة
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2019 04:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

بدء أعمال رصف طريق أوسيم الرئيسى وحملات نظافة بالبدرشين.. صور

الأحد، 03 نوفمبر 2019 02:24 م
بدء أعمال رصف طريق أوسيم الرئيسى وحملات نظافة بالبدرشين.. صور بدء رصف طريق أوسيم الرئيسى
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقدت المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة، يرافقها اللواء أيمن السعيد رئيس مركز ومدينة أوسيم، طريق أوسيم الرئيسى، وشارع الجمهورية، لمعاينة الطرق قبل البدء فى عملية الرصف. 
 
وفى سياق آخر نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أوسيم، بحملة لرفع الإشغالات ببشتيل وتم إزالة شوادر الحلوى المخالفة ببشتيل، وتحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتمت مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الوحدة.
 
وشنت الأجهزة لمركز ومدينة البدرشين، برئاسة اللواء محمد كمال بهلول، لرفع أعمال النظافة بجوار مجمع المدارس بالوحدة المحلية بالمرازيق وعلى طريق مصر أسيوط السريع وتم رفع كفاءة الطريق السريع وأمام مقر النادى بكفر زهران وتمت صيانة الإنارة وتوصيل إضاءة لوحة الشهيد محمد صابر بالطرفاية وبجوار مدخل الطرفايه الطريق السريع وبمجمع الكبارى الكفر البحرى ورفع تجمع ابوحريره ومدخل مقابر الكفر البحرى و رفع جميع التركمان على جانب الطريق من الطرفين حتى كوبرى المساكن. 
 
IMG-20191103-WA0007
 
IMG-20191103-WA0008

 


البدرشين

الجيزة

اوسيم

رصف الطرق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة

شاهد فى دقيقة.. أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة

"هنى ويل" للصناعات تقاضى إدارة العلامات التجارية بسبب علامة "شيكو بن"

"هنى ويل" للصناعات تقاضى إدارة العلامات التجارية بسبب علامة "شيكو بن"

شرطة الهند تلقى القبض على "جد" يدفن حفيدته الرضيعه حية بسبب الفقر

شرطة الهند تلقى القبض على "جد" يدفن حفيدته الرضيعه حية بسبب الفقر

"VAR" يخطف الأضواء فى ملحمة دوريات أوروبا.. تقنية الفيديو تحرم فيرمينو من زيارة شباك أستون فيلا.. وتفسد فرحة هازارد بمواصلة التألق مع ريال مدريد.. البايرن ينهار بعد طرد بواتينج.. وتسلل جريزمان يلغى هدف ميسي

"VAR" يخطف الأضواء فى ملحمة دوريات أوروبا.. تقنية الفيديو تحرم فيرمينو من زيارة شباك أستون فيلا.. وتفسد فرحة هازارد بمواصلة التألق مع ريال مدريد.. البايرن ينهار بعد طرد بواتينج.. وتسلل جريزمان يلغى هدف ميسي

كثافات مرورية بمنطقة الدقى بسبب زيادة الأحمال .. فيديو

كثافات مرورية بمنطقة الدقى بسبب زيادة الأحمال .. فيديو

السيسى يتابع التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور

السيسى يتابع التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 3-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 3-11-2019

كواليس معسكر الأهلى بالإمارات.. جدية وتركيز ومنافسة بين اللاعبين.. ممنوع الاختلاط مع نزلاء الفندق.. البسلة والبامية والأسماك على مائدة الأحمر والحلو "أم على".. حضور الجالية المصرية للمران.. وأنيلكا يخطف الأضواء

كواليس معسكر الأهلى بالإمارات.. جدية وتركيز ومنافسة بين اللاعبين.. ممنوع الاختلاط مع نزلاء الفندق.. البسلة والبامية والأسماك على مائدة الأحمر والحلو "أم على".. حضور الجالية المصرية للمران.. وأنيلكا يخطف الأضواء

وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة فى اجتماع ثلاثى حول سد النهضة

وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة فى اجتماع ثلاثى حول سد النهضة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم إيريك تراورى صفقة الأهلى المنتظرة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم إيريك تراورى صفقة الأهلى المنتظرة؟

سمية الخشاب : "مبخافش غير من اللى خالقنى وهاخد حقى بالقانون"

سمية الخشاب : "مبخافش غير من اللى خالقنى وهاخد حقى بالقانون"

مد ساعات الزيارة لمعرض توت عنخ آمون فى لندن بسبب الإقبال الشديد للجمهور

مد ساعات الزيارة لمعرض توت عنخ آمون فى لندن بسبب الإقبال الشديد للجمهور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة