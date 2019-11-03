بدء أعمال رصف طريق أوسيم الرئيسى وحملات نظافة بالبدرشين.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تفقدت المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة، يرافقها اللواء أيمن السعيد رئيس مركز ومدينة أوسيم ، طريق أوسيم الرئيسى، وشارع الجمهورية، لمعاينة الطرق قبل البدء فى عملية الرصف.

وفى سياق آخر نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أوسيم، بحملة لرفع الإشغالات ببشتيل وتم إزالة شوادر الحلوى المخالفة ببشتيل، وتحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتمت مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الوحدة.

وشنت الأجهزة لمركز ومدينة البدرشين، برئاسة اللواء محمد كمال بهلول، لرفع أعمال النظافة بجوار مجمع المدارس بالوحدة المحلية بالمرازيق وعلى طريق مصر أسيوط السريع وتم رفع كفاءة الطريق السريع وأمام مقر النادى بكفر زهران وتمت صيانة الإنارة وتوصيل إضاءة لوحة الشهيد محمد صابر بالطرفاية وبجوار مدخل الطرفايه الطريق السريع وبمجمع الكبارى الكفر البحرى ورفع تجمع ابوحريره ومدخل مقابر الكفر البحرى و رفع جميع التركمان على جانب الطريق من الطرفين حتى كوبرى المساكن.