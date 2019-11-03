الرئيسية تقارير مصرية انقطاع المياه بمناطق بالدقى والعجوزة والمحافظة: كسر ماسورة السبب الأحد، 03 نوفمبر 2019 08:26 م كسر ماسورة مياه - ارشيفية كتب سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهد شارع شاهين بالعجوزة بالجيزة، كسر ماسورة مياه بجوار مكتبة 6 اكتوبر ما أثر على الخدمة فى عدد من شوارع الحى ، فيما أكدت محافظة أن الأجهزة الفنية تقوم بإصلاح الكسر ، على أن تعود الخدمة فى خلال ساعة . تلقى " اليوم السابع " العديد من الشكاوى عن انقطاع المياه بحى الدقى ، منذ أكثر من ساعتين ، دون اعلان أو اخطار من الجهات المختصة . العجوزة انقطاع المياه الدقي مياه الشرب مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة صور.. "صرف القاهرة" تنشر معداتها بالمواقع الحيوية ترقبا لسقوط الأمطار الثلاثاء، 23 أكتوبر 2018 06:57 ص مياه الجيزة: سحب المياه من شارع الملكة بفيصل.. والسبب إلقاء مخلفات ثقيلة الأربعاء، 29 أغسطس 2018 11:47 م المرور يعيد فتح كوبرى السيدة عائشة بسبب الكثافات وتأجيل الإصلاحات الأحد، 05 أغسطس 2018 01:36 م صور .. "صرف صحى القاهرة" ينجح فى السيطرة على تراكم المياه بمدينه نصر السبت، 02 يونيو 2018 04:39 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا من توتنهام فى الدوري الإنجليزي.. فيديو مش أحسن ما نبقى زى إسرائيل..حوار بريطانى فى كاريكاتير عبرى على هامش الانتخابات محافظ جنوب سيناء يصدق على زيادة مرتبات جميع المتعاقدين والصرف بأثر رجعى "محكمة النقض " تحدد طعون المتهمين فى فض اعتصام رابعة 24 فبراير المقبل فيديو.. تصميم روبوت يقفز ويسير على قدمين كالبشر ويساعد فى عمليات الإنقاذ صور.. قبل موسم النوات بالإسكندرية.. مخلفات حديدية وأخشاب وحيوانات نافقة تهدد شبكات الصرف الصحي.. الشركة تحذر من إلقاء المخلفات الصلبة.. وتؤكد: تطوير 178 محطة رفع وتوقفها يعيد مشاهد الغرق استمرار تلقى طلبات المستبعدين من بطاقات التموين بعد مد فترة التظلمات حتى نهاية الشهر الجارى..توجيهات لمديرى المديريات باختيار أفضل الموظفين للتعامل مع المواطنين.. ولجان لمتابعة أداء الخدمات ومحاسبة المقصرين رويترز.. رئيس وزراء إثيوبيا: عدد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة بلغ 86 قتيلا اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد سوبر كورة ينشر أول صورة لمحمد صلاح وتريزيجيه بعد مواجهة استون فيلا ضد ليفربول البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوى ليستر سيتي يتخطى كريستال بالاس بثنائية فى الدوري الإنجليزي.. فيديو المزيد من Trending Plus
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