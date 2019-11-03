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انعطاف حاد لحاملة الطائرات النووية الأمريكية "جيرالد فورد"..(فيديو)

الأحد، 03 نوفمبر 2019 05:13 م
انعطاف حاد لحاملة الطائرات النووية الأمريكية "جيرالد فورد"..(فيديو) أرشيفية
وكالات

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نشرت البحرية الأمريكية فيديو لانعطاف حاملة الطائرات النووية بشكل حاد.

وكتبت القوات البحرية الأمريكية على التويتر: "إنجاز آخر! شاهدوا كيف تقوم بانعطافات سريعة خلال التدريبات البحرية".

ووفقا لما نشره موقع "سبوتينك"، حصلت البحرية الأمريكية على حاملة الطائرات النووية جيرالد آر فورد في يوليو 2017.

تعتبر السفينة الأغلى في العالم (13 مليار دولار)، ويمكن نشر أكثر من 4.5 ألف عسكري و 75 طائرة على متن حاملة الطائرات، حاملة الطائرات مجهزة بصواريخ متوسطة المدى مضادة للطائرات RIM-162 ESSM وصواريخ بحرية مضادة للطائرات وأنظمة مدفعية مضادة للطائرات، سعة حاملة الطائرات - 100 ألف طن ، الطول - 332.نشرت البحرية الأمريكية فيديو لانعطاف حاملة الطائرات النووية بشكل حاد. 8 متر، العرض - 40.8 78 متر، السرعة القصوى هي 30 عقدة، مدة الخدمة - 50 سنة على الأقل.


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