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انطلاق معرض "سكنى إكسبو" غدا برعاية أمير منطقة عسير

الأحد، 03 نوفمبر 2019 09:49 ص
انطلاق معرض "سكنى إكسبو" غدا برعاية أمير منطقة عسير الأمير تركى بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير
وكالات الأنباء

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ينطلق غدا معرض "سكنى إكسبو عسير" برعاية الأمير تركى بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، والذى تنظمه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، ويستمر لمدة 3 أيام .

ويأتي تنظيم "سكنى إكسبو" في منطقة عسير للمرة الثانية بتوجيهات من أمير المنطقة، بهدف تمكين العديد من المواطنين بالمنطقة من الاستفادة من الحلول التمويلية المناسبة التي يقدمها صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع الجهات التمويلية للحصول على " القرض العقارى " المدعوم ضمن مجموعة من الحلول التي تلائم مختلف الشرائح.

ويقدم المعرض، باقة من الحلول التمويلية والسكنية لأهالي منطقة عسير، بهدف تيسير وتسهيل رحلة تملك "المسكن الأول" للمستفيدين ممن هم على قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وتعريف المواطنين بالخيارات والحلول التمويلية والسكنية من خلال تواجد الجهات ذات العلاقة من مطورين عقاريين، ومقاولين، وجهات حكومية، ومؤسسات تمويلية تحت سقف واحد، تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان 2020 برفع نسبة التملك إلى 60 %.

ويمكّن "سكني إكسبو" المستفيدين من الالتقاء بالمستشار العقاري، وهي خدمة تُقدم بهدف إثراء تجربة المواطن، وزيادة رضاهم عن الخدمات المقدمة من قبل "وزارة الإسكان" والصندوق العقاري ، وتقوم على عمل تحليل شامل من قبل فريق متخصص لحالة المستفيدين الائتمانية بعد تقديم المستندات المطلوبة، وذلك لمساعدتهم على معرفة الحلول المناسبة لهم لدى الجهات التمويلية قبل التوجه إليها مما يسهل على المستفيد اتخاذ القرار المناسب لتملك المسكن الأول.

ويعرّف المعرض المستفيدين على أكثر من 30 خدمة إلكترونية تسهل العملية التمويلية والسكنية وكذلك حجز الأراضي، كما يطلع المستفيد في أجنحة المطورين العقاريين على تفاصيل ونماذج وتصاميم مشاريع الوحدات السكنية بالمنطقة، كما يقام على هامش المعرض ورش عمل تعريفية للمستفيدين .

يذكر أن برنامج "سكني" أطلق في منتصف أكتوبر الماضي مبادرة قرض تجديد المسكن التي تمكن المستفيدين الأقل من 50 عاماً من الحصول على قرض يصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى تمديد مبادرة دعم المدنيين ممن تزيد أعمارهم عن 50 عاماً فأكثر حتى نهاية شهر مارس 2020، إضافة إلى الممكنات الأخرى التي تسهم في تمكين المستفيد من الحصول على القرض العقاري المدعوم، التي سيستفيد منها المواطنين خلال معرض سكني إكسبو عسير.

 


منطقة عسير

معرض سكنى إكسبو

صندوق التنمية العقارية

القرض العقارى

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