سوبر كورة
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2019 07:59 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

اليوم الذكرى الـ62 على إطلاق الكلبة "لايكا" للفضاء

الأحد، 03 نوفمبر 2019 05:00 ص
اليوم الذكرى الـ62 على إطلاق الكلبة "لايكا" للفضاء الكلبه لايكا
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى مثل هذا اليوم منذ 62 عاما أرسل الاتحاد السوفيتى الكلبة "لايكا" إلى الفضاء داخل مركبة (سبوتنيك 2)، ومنذ ذلك الحين أصبحت الكلبة الروسية حديث العالم، لأنها كانت أول كائن ثديى يخرج إلى الفضاء ويدور حول الأرض، فقبل تلك التجربة لم يكن العالم يعرف الكثير عن تأثير رحلات الفضاء على الكائنات الحية، وكان العلماء يعتقدون أنها لا يمكنها تحمل عملية الإطلاق ولا تستطيع التعايش مع البيئة الفضائية.

فى البداية كان العلماء يقترحون إرسال أى حيوان إلى الفضاء من أجل إجراء التجربة الأولى وجمع البيانات اللازمة قبل المخاطرة بالإنسان، فاختارت الولايات المتحدة الشمبانزى لإجراء التجارب، بينما اختار الاتحاد السوفيتى استخدام الكلاب، ووقع الاختيار على الكلبة "لايكا" التى ولدت عام 1954 بالإضافة إلى كلبين آخرين، وتم تدريبها على يد مجموعة من المختصين وكانت "لايكا" هى الأنسب من وجهة نظر العلماء، وتم إرسالها على مركبة الفضاء السوفيتية سبوتنك-2 فى 3 نوفمبر 1957.

وفقًا لما تم الإعلان عنه عام 2002، فبعد عدة ساعات من إطلاق المركبة الفضائية الروسية فى المدار توفت الكلبة لايكا، بسبب الإجهاد ودرجة الحرارة المرتفعة، وهذا بسبب عطل فى نظام التحكم بالحرارة، وكان البعض يظن أنها عاشت لبضعة أيام بسبب عدم الإعلان عن تفاصيل التجربة بشكل مباشر.

جدير بالذكر أن فى 11 أبريل 2008 كشفت روسيا رسميًا عن نصب تذكارى صغير للكلبة "لايكا" تم بناؤه بجانب مرفق الأبحاث العسكرية بموسكو.

 

 


فى مثل هذا اليوم

الكلبة لايكا

الكلبة لايكا بالفضاء

ذكرى ارسال كلب للفضاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بيع ملابس أوليفيا نيوتون جون فى فيلم "جريس" بـ 405700 دولار

بيع ملابس أوليفيا نيوتون جون فى فيلم "جريس" بـ 405700 دولار

ميلان يواجه لاتسيو فى لقاء "البحث عن المقدمة" بالدوري الإيطالي

ميلان يواجه لاتسيو فى لقاء "البحث عن المقدمة" بالدوري الإيطالي

مبادرة صحة المرأة تدعو 10 ملايين سيدة بــ11 محافظة للكشف المبكر عن أورام الثدى

مبادرة صحة المرأة تدعو 10 ملايين سيدة بــ11 محافظة للكشف المبكر عن أورام الثدى

خطة "الزراعة" لزيادة إنتاج البطاطس المحلى لـ6 ملايين طن × 9 معلومات

خطة "الزراعة" لزيادة إنتاج البطاطس المحلى لـ6 ملايين طن × 9 معلومات

70 اقتراحًا برغبة وقانونان أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان

70 اقتراحًا برغبة وقانونان أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان

"لو موظف خد بالك".. اعرف كيفية إحالة القضايا للمحكمة التأديبية

"لو موظف خد بالك".. اعرف كيفية إحالة القضايا للمحكمة التأديبية

مفاوضات مع البنك الأوروبى لتمويل مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

مفاوضات مع البنك الأوروبى لتمويل مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

تهم رئيسية تواجه 3 متهمين بـ"أحداث عنف الظاهر".. تعرف عليها

تهم رئيسية تواجه 3 متهمين بـ"أحداث عنف الظاهر".. تعرف عليها

بشرة خير.. اتفاقية جديدة للبحث عن البترول فى جنوب خليج السويس

بشرة خير.. اتفاقية جديدة للبحث عن البترول فى جنوب خليج السويس

تعرف على أشهر الأماكن السياحية فى جنوب سيناء

تعرف على أشهر الأماكن السياحية فى جنوب سيناء

اعرف طرق تقييم طلاب رياض الأطفال بعد التساؤل حول امتحانات الصفوف الأولى

اعرف طرق تقييم طلاب رياض الأطفال بعد التساؤل حول امتحانات الصفوف الأولى

لو عندك محل فى عقار مخالف.. اعرف تفاصيل الترخيص وتقنين أوضاعه

لو عندك محل فى عقار مخالف.. اعرف تفاصيل الترخيص وتقنين أوضاعه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة