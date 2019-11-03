اليوم الذكرى الـ62 على إطلاق الكلبة "لايكا" للفضاء

كتب وكالات

فى مثل هذا اليوم منذ 62 عاما أرسل الاتحاد السوفيتى الكلبة "لايكا" إلى الفضاء داخل مركبة (سبوتنيك 2)، ومنذ ذلك الحين أصبحت الكلبة الروسية حديث العالم، لأنها كانت أول كائن ثديى يخرج إلى الفضاء ويدور حول الأرض، فقبل تلك التجربة لم يكن العالم يعرف الكثير عن تأثير رحلات الفضاء على الكائنات الحية، وكان العلماء يعتقدون أنها لا يمكنها تحمل عملية الإطلاق ولا تستطيع التعايش مع البيئة الفضائية.

فى البداية كان العلماء يقترحون إرسال أى حيوان إلى الفضاء من أجل إجراء التجربة الأولى وجمع البيانات اللازمة قبل المخاطرة بالإنسان، فاختارت الولايات المتحدة الشمبانزى لإجراء التجارب، بينما اختار الاتحاد السوفيتى استخدام الكلاب، ووقع الاختيار على الكلبة "لايكا" التى ولدت عام 1954 بالإضافة إلى كلبين آخرين، وتم تدريبها على يد مجموعة من المختصين وكانت "لايكا" هى الأنسب من وجهة نظر العلماء، وتم إرسالها على مركبة الفضاء السوفيتية سبوتنك-2 فى 3 نوفمبر 1957.

وفقًا لما تم الإعلان عنه عام 2002، فبعد عدة ساعات من إطلاق المركبة الفضائية الروسية فى المدار توفت الكلبة لايكا، بسبب الإجهاد ودرجة الحرارة المرتفعة، وهذا بسبب عطل فى نظام التحكم بالحرارة، وكان البعض يظن أنها عاشت لبضعة أيام بسبب عدم الإعلان عن تفاصيل التجربة بشكل مباشر.

جدير بالذكر أن فى 11 أبريل 2008 كشفت روسيا رسميًا عن نصب تذكارى صغير للكلبة "لايكا" تم بناؤه بجانب مرفق الأبحاث العسكرية بموسكو.