اليوم.. الحكم على تاجر مخدرات متهم بقتل شخصين ومقاومة السلطات

كتب أحمد حسنى

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، اليوم الأحد، حكمها على المتهم بقتل شخصين، ومقاومة السلطات، وإطلاق النار على قوات الأمن.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهم "حماد.ح" بالاشتراك مع أخرين هاربين، تهمة حيازة مخدر الهيروين، وقتل شخصين خلال عملية بيع المخدرات، ومقاومة السلطات، وإطلاق النار على قوات الأمن، مما أدى لإصابة عدد من الأفراد بإصابات مختلفة، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة أسلحة وذخائر ناية بدون تصريح.

كانت البداية بتلقى إدارة مكافحة المخدرات، معلومات بقيام المتهم وأخرين بتنفيذ عملية بيع كميات كبيرة من مخدر الهيروين، وبإعداد الأكمنة وصلت قوات الأمن لمكان الواقعةن وتم العثور على جثتين من الطرف الآخر لعملية شراء المخدر، وفر المتهمين الأخرين هاربين، وضبطت قوات الأمن "كمية كبيرة من مخدر الهيروين، و2 سلاح آلى، ومبلغ 62 ألف جنيه، و3 أسلحة جرينوف، و259 طلقة، و 227 طلقة آلى".

يذكر أن محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد غيابياً، قبل أن يسلم المتهم نفسه لقوات الأمن.