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المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح فى المرج

الأحد، 03 نوفمبر 2019 03:47 م
المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح فى المرج محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه ب

السرقة بالاكراه

 فى المرج.
 
كشفت تحقيقات النيابة، قيام المتهم أيمن.ع  37 سنه، بالتخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبطه، أثناء محاولة هروبه مستقلا دراجة بخارية " توك توك "، وذلك عقب قيامه بسرقة هاتف محمول وحقيبة يد من عامل بالإكراه فى منطقة المرج، بعد أن استغل مرور المجنى عليها من أحد شوارع  المنطقة خالى من الماره، أثناء قيامه بنقل بضاعة خاصة بعمله " سلع تموينية "، وقام بإشهار سلاح ناري كان بحوزته " فرد خرطوش "، مهددا المجنى عليه لإجباره على إعطائه متعلقاته الشخصية، وفرا هاربا فور استيلائه على المسروقات.
 
البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة شرطية، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، فتنامى إلى سمعتهم صوت استغاثة، على الفور توجهوا إلى مكان الاستغاثة، وتبين أن المستغيث شخص فى العقد الرابع من العر يدعى " عصام.س" عامل فى حالة ذغر، وبسؤاله عن سبب استغاثته أفاد بتعرضه للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح من قبل شخص مجهول، وفرا هاربا.
 
وبتكثيف التحريات، وتعقب خط سير المتهم، تمكن ضباط مباحث قسم المرج، وبصحبتهم القوة الأمنية المرافقة لهم، من ضبط المتهم أثناء قيادته دراجة بخارية بدون أوراق وبحوزته المسروقات، تم أقتيادته لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه.
 
وتبين من تحقيقات النيابة أيضا، أن المتهم أتخذ من دائرة القسم مكانا له للقيام بأعماله الإجرامية لسرقة المواطنين بالإكراه، حيث تبين أيضا قام بسرقة عدد كبير من ضحاياه تحت تهديد السلاح، وأنه استغل ذلك الطريق فى تحقيق مبالغ مالية غير مشروعة.
 
عقب انتهاء التحقيقات معه، أحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات، التى أصدرت ضده حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة السرقة بالإكراه، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

السجن المشدد

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تهديد السلاح

قسم المرج

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