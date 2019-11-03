"المركزى الإماراتى" يستهدف زيادة التوطين بالقطاع المصرفى إلى 40%

محمد عبد المجيد

قال محافظ المصرف المركزى الإماراتى مبارك راشد المنصورى ، إن المصرف يستهدف زيادة نسب التوطين فى القطاع المصرفى إلى 40% خلال الثلاثة سنوات القادمة.

و وفقا لموقع "البيان" الإماراتى، قال محافظ المصرف المركزى، فى كلمته اليوم خلال ملتقى مصارف الشرق الأوسط المنعقد بأبوظبى، إن نسبة التوطين فى القطاع المصرفى حاليا بلغت 26.1% ومن المستهدف زيادتها إلى 40% خلال الـ 3 سنوات القادمة.

وأضاف المنصورى، أن الاقتصاد الوطنى الإماراتى يواصل النمو بوتيرة جيدة، حيث من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.4% فى 2019.

وأوضح، أن القطاع المصرفى الإماراتى الأكبر حجما فى الشرق الأوسط وأفريقيا من ناحية الأصول مع تخطيها حاجز 3 تريليون درهم بنهاية سبتمبر الماضى.

وأشار، إلى أن القطاع المصرفى فى الدولة يتمتع بسيولة مرتفعة.