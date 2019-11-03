القوات المسلحة تفتتح مجمعا حضاريا وتنمويا يضم 100 بيت بدوى بوسط سيناء

كتب زكى القاضى

استمراراً لجهود مصر في دعم مقومات التنمية الحضارية وتوفير الحياه الكريمة للمواطنين بشبه جزيرة سيناء، أناب الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى، اللواء أركان حرب محمد رأفت الدش، قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، لإفتتاح المرحلة الثانية لقرية الجدي النموذجية التي تضم (70) منزل بدوي متكامل ووحدة صحية ومركز للشباب ومسجد ومدرسة وبئر مياه عميقة ومحطة لتحلية المياه ومنطقة للزراعات المكشوفة.

بدأت المراسم بعرض تقديمي للعناصر الهندسية المشرفة على المشروع الذى تم تمويله بالتعاون مع محافظة شمال سيناء ومؤسسات المجتمع المدنى، ويتضمن المشروع إنشاء عدد (100) بيت بدوى تم تزويدها بمتطلبات الإعاشة وتجهيزها بالخدمات والمرافق، أعقبها افتتاح مسجد القرية الذى أقيم علي مساحة (494) م2 بسعة (500) مصلى ، وافتتاح مدرسة الشهيد مقدم احمد صلاح الدين مالك للتعليم الاساسي ، كذلك إفتتاح وحدة طب الاسرة بالقرية التى اطلق عليها إسم الشهيد رقيب اول محمود عبد الفتاح ، ثم إفتتاح مركز شباب قرية الجدي بمساحة (6500 ) م2.

كما تم افتتاح بئر للمياه العميقة بعمق 1267 متر أطلق عليه إسم الشهيد العقيد أركان حرب يحيى حسن ويشتمل على محطة لتحلية المياه بطاقة 100 متر مكعب / يوم لتوفير المياه اللازمة للشرب والزراعة.



مجمع حضارى

وقام قائد قوات شرق القناة ومحافظ شمال سيناء بتسليم عقود المنازل الجديدة إلي عدد من المستحقين وسط مظاهر الفرحة والحفاوة البالغة من أبناء المنطقة الذين قدموا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى علي الجهد المبذول لتوفير حياة كريمة تواكب مسيرة التنمية التي تحققها الدولة في كافة ربوع مصر، مؤكدين مساندتهم لكل ما تقوم به القوات المسلحة والشرطة في حربهم ضد الارهاب ، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء عرفاناً وتقديراً من القوات المسلحة لما قدموه من بطولات وتضحيات دفاعاً عن الوطن.

حضر مراسم الافتتاح محافظ شمال سيناء وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب ومواطنى وشيوخ وعواقل شمال ووسط سيناء.