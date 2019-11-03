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العاصمة الهندية تعانى من أسوأ موجة تلوث هواء هذا العام

الأحد، 03 نوفمبر 2019 05:01 م
العاصمة الهندية تعانى من أسوأ موجة تلوث هواء هذا العام تلوث الهواء
رويترز

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بلغ تلوث الهواء في نيودلهي والمناطق المحيطة بها أسوأ مستوياته حتى الآن هذا العام اليوم الأحد، وكانت السلطات في أكثر عواصم العالم تلوثا قد أعلنت بالفعل حالة طوارئ صحية وأمرت بإغلاق المدارس.

 

وزاد مؤشر جودة الهواء الذي يقيس مستوى الجزيئات الدقيقة في الجو (بي.إم 2.5) إلى أكثر من 900 وذلك بفارق كبير عن حد الخمسمائة الذي يصنف بأنه "أكثر من خطير".

 

وإلى جانب الضرر الذي يلحقه التلوث بأكثر من 40 مليون شخص يقيمون في محيط العاصمة، أدى التلوث الشديد إلى تحويل مسار أكثر من 30 رحلة طيران من مطار دلهي بسبب ضعف الرؤية.

 

وبدت الشوارع مهجورة إذ آثر عدد كبير من الناس البقاء في منازلهم بدلا من التعرض للهواء الملوث.

 

وقال ارفيند كيجريوال رئيس وزراء دلهي على تويتر "التلوث بلغ مستويات غير محتملة في شمال الهند".

 

وحذرت هيئة مراقبة البيئة الحكومية من أن التحسن ليس واردا خلال يوم أو يومين إذ أن الرطوبة الناجمة عن أمطار خفيفة غير متوقعة الليلة الماضية فاقمت حالة التلوث فضلا عن حرق المزارعين للقش في ولايات مجاورة.

 

وقال ماهيش بالاوات، نائب رئيس سكاي ميت، وهي وكالة أرصاد خاصة "سرعة الرياح تزداد والأمر قد يستغرق ما بين 24 ساعة و48 ساعة قبل أن تتراجع مستويات التلوث قرب 500".

 

 


الهند

تلوث الهواء

نيودلهى

جودة الهواء

مطار دلهى

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