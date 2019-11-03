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الصين تُطلق قمر صناعى لرسم الخرائط بلقطات مجسمة

الأحد، 03 نوفمبر 2019 06:15 م
الصين تُطلق قمر صناعى لرسم الخرائط بلقطات مجسمة الصين تُطلق قمر صناعى لرسم الخرائط
وكالات

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ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية، أن الصين أطلقت، اليوم الأحد، قمراً صناعياً جديداً عالي الدقة للاستشعار عن بعد، يمكنه التقاط صور مجسمة مما يشكل خطوة مهمة أخرى في مساعي بكين لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية في رسم لخرائط الطبوغرافية.

ووفقا لما نشره موقع "العربية"، قال التلفزيون المركزى الصيني "سى. سى. تى. فى" نقلاً عن "إدارة الفضاء الوطنية" في الصين إن صاروخاً انطلق من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية بشمال البلاد في الساعة 11:22 صباحاً بالتوقيت المحلي حاملاً القمر الصناعي عالي الدقة "جاوفن 7" ونقله للمدار المحدد.

وذكرت المحطة أن "جاوفن 7" مزود بأعلى تقنيات لرسم الخرائط، مقارنةً بالأقمار الصناعية المحلية الأخرى ويمكنه رسم خريطة مجسمة للصين بل للعالم وبهامش خطأ لا يتعدى المتر الواحد.

وأضافت أنه سيساعد الصين على التوقف عن الاعتماد على استيراد تقنيات الخرائط المجسمة عالية الدقة إذ سيُستخدم في مسح الأراضي والتخطيط الحضري والأبحاث الإحصائية.

وتقول "إدارة الفضاء" الصينية إن هدف مشروع الصين لإطلاق أقمار صناعية للاستشعار عن بعد من طراز "جاوفن" هو المساعدة في إنشاء نظام عالمي للاستشعار عن بعد يعمل على مدار الساعة، وتحت جميع ظروف الطقس بحلول عام 2020 ويكون قادراً على مراقبة اليابسة والغلاف الجوي والمحيطات.

ومشروع "جاوفن" من بين 16 مشروعاً كبيراً أساسياً للتنمية العلمية في الصين، ويهدف أيضاً لتعزيز اعتماد بكين على ذاتها في الحصول على بيانات عالية الدقة لمراقبة الأرض.


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