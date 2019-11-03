الشاى مش بس مشروب للمزاج .. "بيزنس" كبير يصل لـ 33 مليار دولار سنويا

كتب – إسلام سعيد

كثير منا يسمع مصطلح "شاى بالياسمين"، وتذكر فوراً أن المقصود بها "الرشوة" ذلك المعنى الذى ظل راسخاً فى أذهننا منذ تداوله فى فيلم "مرجان أحمد مرجان" بطولة الزعيم عادل إمام، لكن الحقيقة هى إن يوجد بالفعل شاى بالياسمين وهو عبارة عن شاى أخضر يضاف إليه بعض أزهار الياسمين.

ويعتبر الشاي منتجًا أساسيًا في العديد من الدول، وفي عام 2017 وحده بلغ الإنتاج العالمي للشاي 5.5 مليار كيلوجرام، ويبلغ حجم تجارة الشاى فى العالم حوالى 33 مليار دولار سنويا.

وتعد الصين على رأس أكبر الدول المنتجة للشاي تليها، إذ تصدر بكين قرابة 80 % من الشاى الأخضر للعام، وجاءت الهند ثم كينيا فى المرتبة الثانية والثالثة على الترتيب، ثم الأرجنين وإيران واليابان، وفيتنام ، إندونيسيا، وسيريلانكا، وتركيا.

وهناك عدة عوامل تؤثر على "بيزنس" الشاى حول العالم، إذ يعتمد نمو تجارة الشاى على عدد من المتغيرات لعل أهمها الطلب العالمى، وكذلك أسعار الشاى، إضافة إلى زيادة استهلاكه لدى فئات عمريه معينة وفى عدد من الدول.

وبخلاف الاستهلاك، توجد بعض العوامل القوية التي تؤثر على سعر الشاي عالمياً مثل، التوجهات والتغييرات التي تطرأ على استهلاك الفرد وقرب الأسواق وتأثيرات الآفات المحتملة على الإنتاج.

وتتداول أرقام عدة عن صادرات الدول العشر الكبرى من الشاى، لكن لا يوجد رقم عن حجم أو بيزنس تجارى الشاى بالياسمين، أو الشاى الأخضر بالياسمين.