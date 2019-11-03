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السعودية.. تعيين تركى الجعوينى مديراً عاماً لصندوق تنمية الموارد البشرية

الأحد، 03 نوفمبر 2019 02:56 م
السعودية.. تعيين تركى الجعوينى مديراً عاماً لصندوق تنمية الموارد البشرية تركى الجعوينى
وكالات

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أعلن مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالمملكة العربية السعودية، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس أحمد بن سليمان الراجحى، تعيين تركى بن عبدالله الجعوينى مديرا عاما للصندوق.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، قدم الجعويني، الشكر والتقدير لوزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق، وأعضاء المجلس على هذه الثقة، متطلعاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة التي تخدم عملاء الصندوق والمستفيدين من برامجه ومبادراته.

 كما قدم شكره لمدير عام الصندوق السابق الدكتور محمد بن أحمد السديرى على ما قدمه من جهود أثناء توليه إدارة الصندوق، متمنياً له التوفيق.

وأكد أن الصندوق سيعمل خلال الفترة المقبلة على حزمة من البرامج والمبادرات والممكنات الداعمة لتأهيل وتوظيف وتمكين الكوادر البشرية الوطنية، بالشراكة الاستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص.

وحصل تركي الجعويني على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة كلاريون في ولاية بنسلفانيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ حياته المهنية مع البنك السعودى البريطانى "ساب" في عام 2001م، حيث تدرج في عدة مناصب حتى تولى منصب المدير الإقليمي لشبكات الفروع، وفي عام 2006م انتقل إلى العمل في مجال الاستثمار حتى عام 2008م.

بعدها تدرج في مجال الطيران بدءًا من عام 2009م، بعدة مناصب في شركة ناس القابضة حتى عام 2013م، حيث تولى منصب رئيس القسم التجاري لشركة ناس جت للطيران الخاص التابعة لشركة ناس القابضة حتى نهاية 2015م.

وفي يناير 2016م، تم تعيين الجعويني مستشاراً لمساعد الرئيس لقطاع المطارات بالهيئة العامة للطيران المدني، عقبها تم تعيينه في منصب مدير عام مطار الملك فهد الدولي بالدمام في مارس 2016م، كما قام بقيادة برنامج خصخصة إدارة المطار وإطلاق شركة مطارات الدمام (داكو) في يوليو 2017م، حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي بالشركة منذ إطلاقها وحتى نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري (2019م)، وخلال تلك الفترة عمل على إعداد الخطط الاستراتيجية للشركة وتنفيذ العديد من المشاريع التطويرية بمطار الملك فهد الدولي.  


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