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السعودية تطلق مبادرة استخدام قواعد البيانات الوطنية وسط اعجاب أممى..(صور)

الأحد، 03 نوفمبر 2019 03:52 م
السعودية تطلق مبادرة استخدام قواعد البيانات الوطنية وسط اعجاب أممى..(صور) إطلاق مبادرة استخدام قواعد البيانات الوطنية
وكالات

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أطلقت المملكة العربية السعودية، مبادرة استخدام قواعد البيانات الوطنية لتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية لتكون بذلك الدولة العربية الأولى التي تنفذ هذه المبادرة وسط إعجاب أممى بهذه الخطوة .

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ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك في حفل رفيع المستوى ووسط حضور أممي، دشن فيه رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد المبادرة اليوم بالرياض .

وقال في كلمة له خلال حفل التدشين : "يسعدني أن أنقل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،  والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، و انتهز هذه الفرصة لاتقدم بجزيل الشكر وبالغ التقدير للمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، وفريقها المعني بتنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين المملكة ممثلةً بهيئة حقوق الإنسان وبين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، على إسهامات المفوضية وتعاونها المثمر في إطار هذه المذكرة، مقدماً شكره للمنسقة المقيمه للأمم المتحدة في المملكة ناتالي فوستيه، على مشاركتها في الحفل، ومشيداً بإدارتها وتعاونها الفاعل في المسائل ذات الاهتمام المشترك بين المملكة والأمم المتحدة.

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وأضاف، "في هذا اليوم، ننطلق نحو بُعدٍ آخر، وأُفقٍ جديدٍ لذلك التعاون البناء، يتمثل في إطلاق قاعدة بيانات، تضم جميع التوصيات المقدمة للمملكة في إطار هيئات الأمم المتحدة التعاهدية، وآليتي الاستعراض الدوري الشامل، والإجراءات الخاصة التابعتين لمجلس حقوق الإنسان، مصممة وفق تقنية متطورة تتناسب مع الاتجاه نحو بلوغ أفضل المستويات في مجال الحكومة الإلكترونية، الذي يتجلى في "رؤية المملكة 2030" التي ورد ضمن أهدافها الوصول إلى المراكز الـ 5 الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية.

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