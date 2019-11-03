السجن المؤبد لمزارع لاتهامه بقتل شخص بسبب خلافات بينهما فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد بمعاقبة المتهم " عدنان.ع.أ ." 36 سنة مزارع بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل المجنى عليه " مصطفى.ع.ع" كما شرع فى قتل والده بسبب خلافات بين الطرفين بدائرة مركز ساقلتة بأن أطلق عليهما النار من سلاح نارى كان بحوزته .

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أيمن محمود ومحمد زين بأمانة سر طه حسين وماجد أمين .

وتعود أحداث القضية إلى عام 2016 بدائرة مركز ساقلتة بسوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه وإصابة والده إثر إطلاق النار عليهما، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينه وبين المجنى عليه ووالده إذ أطلق النار عليهما من سلاح نارى كان بحوزته مما أسفر عن مصرع المجنى عليه وإصابة والده بطلقات نارية وتم نقله للمستشفى للعلاج.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وإحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم .