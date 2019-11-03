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الحديقة النباتية بأسوان تستقبل 75 شابا وفتاة من ملتقى المحافظات الحدودية.. صور

الأحد، 03 نوفمبر 2019 11:05 م
الحديقة النباتية بأسوان تستقبل 75 شابا وفتاة من ملتقى المحافظات الحدودية.. صور الحديقة النباتية بأسوان تستقبل الشباب والفتيات
أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

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أكد الدكتور عمرو محمود، مدير الحديقة النباتية بأسوان، أن الحديقة استقبلت 75 شابا وفتاة من 6 محافظات حدودية هى: أسوان والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء والوادى الجديد ومطروح، ضمن فعاليات الملتقى الثقافى الثانى لشباب المحافظات الحدودية.

وأضاف الدكتور عمرو محمود، أن الوفد زار متحف الحديقة النباتية وتجولو بالحديقة وتعرفوا على تاريخ ونشأة الحديقة والنباتات النادرة بالحديقة التى تعتبر كنز ومتحف نباتى مفتوح وقاموا بالتقاط الصور التذكارية الجميلة وسط جو أسرى بين أجواء الطبيعة الخلابة الساحرة وسط أجمل بقعة ومزار سياحى عالمى.

وأشار إلى أن هذا الملتقى يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتسخير كافة القدرات والإمكانيات لتعزيز مهارات شبابنا وإستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومثمر، وبما يساهم فى خلق أجيال واعية وقادرة على مواجهة التحديات والتعامل مع مقتضيات العصر وأدواته الحديثة والمتنوعة.

وأشارت إلى أن ذلك يعكس النهج الجديد للدولة بالإهتمام بالنشء والشباب بشكل عام مع إعطاء الأولوية للمحافظات الحدودية والتى أصبحت فى بؤرة إهتمام الدولة سواء بالعمل على رفع جودة الخدمات وتحسين مستوى المعيشة لأبنائها أو بتوفير مقومات الإبداع والفكر والتميز لممارسة مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والعلمية فى القصور والبيوت والمراكز الثقافية المنتشرة بجميع ربوع مصر.

الحديقة النباتية بأسوان تستقبل الشباب والفتيات (1)
الحديقة النباتية بأسوان تستقبل الشباب والفتيات
الحديقة النباتية بأسوان تستقبل الشباب والفتيات (2)
الحديقة النباتية بأسوان تستقبل الشباب والفتيات 
الحديقة النباتية بأسوان تستقبل الشباب والفتيات (3)
الحديقة النباتية بأسوان تستقبل الشباب والفتيات 
الحديقة النباتية بأسوان تستقبل الشباب والفتيات (4)
الحديقة النباتية بأسوان تستقبل الشباب والفتيات
 
 

 


الحديقة النباتية

ملتقى شباب الحدود

جزيرة النباتات

اسوان

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