سوبر كورة
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2019 04:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الجزائريون يترقبون موافقة المجلس الدستورى على قائمة المرشحين للرئاسة

الأحد، 03 نوفمبر 2019 03:48 م
الجزائريون يترقبون موافقة المجلس الدستورى على قائمة المرشحين للرئاسة الإنتخابات الجزائرية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
يترقب الجزائريون، بعد إعلان السلطة المستقلة للانتخابات أمس عن قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 12 ديسمبر المقبل، والتى تضم 5 مرشحين، موافقة المجلس الدستورى، أعلى هيئة دستورية فى البلاد، الموافقة على قائمة المرشحين فى موعد أقصاه 7 أيام.
 
وتنص المادة 141 من قانون نظام الانتخابات بالجزائر، على أن "السلطة الوطنية للانتخابات تتولى إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح فى أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها الى المجلس الدستوري، الذى يوافق بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما فى ذلك الفصل فى الطعون فى أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة، كما يقوم بنشر هذه القائمة فى الجريدة الرسمية".
 
وتنص ذات المادة، على أن "السلطة تفصل فى صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا فى أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويبلغ قرار السلطة الى المترشح فور صدوره ويحق له، فى حالة الرفض، الطعن فى هذا القرار لدى المجلس الدستورى فى أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه".
 
وبعد نشر القائمة النهائية فى الجريدة الرسمية، فإنه يمنع على المرشحين الانسحاب من السباق الرئاسى بحسب المادة 144 التى تنص على أنه "لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد موافقة المجلس الدستورى على الترشيحات، إلا فى حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستورى قانونا، أو فى حالة وفاة المترشح المعني، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع".
 
وبحسب نفس المادة، فإنه "فى حالة وفاة مرشح أو حدوث مانع خطير له، بعد موافقة المجلس الدستورى عـلى قائمة المترشحين ونشرها فى الجريدة الرسمية، يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها 15 يوما".
 
ويستعد المرشحون للرئاسة، للانطلاق الفعلى للسباق الرئاسي، حيث ستبدأ الحملة الانتخابية رسميا يوم 17 نوفمبر الجاري, وذلك وفق المادة 173 من قانون نظام الانتخابات التى تنص على أن "الحملة الانتخابية تكون مفتوحة قبل خمسة وعـشرين يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهى قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع، وإذا أجرى دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التى يقوم بها المرشحون للدور الثانى تفتح قبل اثنى عشر يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهى قبل يومين من تاريخ الاقتراع".
 
وكان محمد شرفى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، قد كشف فى وقت سابق أنه سيتم إعداد ميثاق أخلاقى للممارسات الانتخابية وسيتم التوقيع عليه من طرف السلطة المستقلة للانتخابات والمرشحين والإعلاميين قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
 
يذكر أن سلطة الانتخابات أعلنت أمس عن قبول ملفات 5 مرشحين للانتخابات الرئاسية هم عز الدين ميهوبى الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطنى الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلى بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.
 

الجزائر

الجزائريون

المجلس الدستورى الجزائرى

الانتخابات الجزائريه

انتخابات الرئاسه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انتخابات الجزائر.. قبول 5 مترشحين من بين 61 مترشحا.. "الوطنية للانتخابات" تتعهد بـ"النزاهة".. الانتهاء من "ميثاق أخلاقى للممارسات الانتخابية" قبل انطلاق الحملات الانتخابية.. والمترشحون يدعون إلى مشاركة قوية

الأحد، 03 نوفمبر 2019 01:30 م

هيئة الانتخابات فى الجزائر تعلن القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات الرئاسة

الأحد، 03 نوفمبر 2019 06:00 ص

الجزائر تدين بشدة هجوم إرهابيا ضد الجيش المالى خلف 54 قتيلا

الأحد، 03 نوفمبر 2019 12:00 ص

الجزائريون يحيون ذكرى ثورة الأول من نوفمبر وسط ترقب للانتخابات الرئاسية

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 06:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"هنى ويل" للصناعات تقاضى إدارة العلامات التجارية بسبب علامة "شيكو بن"

"هنى ويل" للصناعات تقاضى إدارة العلامات التجارية بسبب علامة "شيكو بن"

شرطة الهند تلقى القبض على "جد" يدفن حفيدته الرضيعه حية بسبب الفقر

شرطة الهند تلقى القبض على "جد" يدفن حفيدته الرضيعه حية بسبب الفقر

"VAR" يخطف الأضواء فى ملحمة دوريات أوروبا.. تقنية الفيديو تحرم فيرمينو من زيارة شباك أستون فيلا.. وتفسد فرحة هازارد بمواصلة التألق مع ريال مدريد.. البايرن ينهار بعد طرد بواتينج.. وتسلل جريزمان يلغى هدف ميسي

"VAR" يخطف الأضواء فى ملحمة دوريات أوروبا.. تقنية الفيديو تحرم فيرمينو من زيارة شباك أستون فيلا.. وتفسد فرحة هازارد بمواصلة التألق مع ريال مدريد.. البايرن ينهار بعد طرد بواتينج.. وتسلل جريزمان يلغى هدف ميسي

كثافات مرورية بمنطقة الدقى بسبب زيادة الأحمال .. فيديو

كثافات مرورية بمنطقة الدقى بسبب زيادة الأحمال .. فيديو

السيسى يتابع التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور

السيسى يتابع التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 3-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 3-11-2019

كواليس معسكر الأهلى بالإمارات.. جدية وتركيز ومنافسة بين اللاعبين.. ممنوع الاختلاط مع نزلاء الفندق.. البسلة والبامية والأسماك على مائدة الأحمر والحلو "أم على".. حضور الجالية المصرية للمران.. وأنيلكا يخطف الأضواء

كواليس معسكر الأهلى بالإمارات.. جدية وتركيز ومنافسة بين اللاعبين.. ممنوع الاختلاط مع نزلاء الفندق.. البسلة والبامية والأسماك على مائدة الأحمر والحلو "أم على".. حضور الجالية المصرية للمران.. وأنيلكا يخطف الأضواء

وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة فى اجتماع ثلاثى حول سد النهضة

وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة فى اجتماع ثلاثى حول سد النهضة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم إيريك تراورى صفقة الأهلى المنتظرة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم إيريك تراورى صفقة الأهلى المنتظرة؟

سمية الخشاب : "مبخافش غير من اللى خالقنى وهاخد حقى بالقانون"

سمية الخشاب : "مبخافش غير من اللى خالقنى وهاخد حقى بالقانون"

مد ساعات الزيارة لمعرض توت عنخ آمون فى لندن بسبب الإقبال الشديد للجمهور

مد ساعات الزيارة لمعرض توت عنخ آمون فى لندن بسبب الإقبال الشديد للجمهور

جولة سقوط الكبار فى دوريات أوروبا.. ريال مدريد يرفض صدارة الليجا ويتعثر أمام بيتيس.. برشلونة يكتوى بنار الريمونتادا ضد ليفانتى.. إينتراخت فرانكفورت يذل البايرن بخماسية تاريخية.. وخسارة سان جيرمان ومان يونايتد

جولة سقوط الكبار فى دوريات أوروبا.. ريال مدريد يرفض صدارة الليجا ويتعثر أمام بيتيس.. برشلونة يكتوى بنار الريمونتادا ضد ليفانتى.. إينتراخت فرانكفورت يذل البايرن بخماسية تاريخية.. وخسارة سان جيرمان ومان يونايتد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة