سوبر كورة
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2019 04:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

التوصل لتحليل دم بسيط قادر على اكتشاف سرطان الثدى قبل 5 سنوات من الإصابة

الأحد، 03 نوفمبر 2019 01:32 م
التوصل لتحليل دم بسيط قادر على اكتشاف سرطان الثدى قبل 5 سنوات من الإصابة التوصل لتحليل قادر على التوصل لسرطان الثدى قبل 5 سنوات من الاصابة
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت صحيفة" The Sun " البريطانية، أنه تم التوصل لفحص دم جديد قادرعلى اكتشاف سرطان الثدي قبل 5 سنوات من ظهور الأعراض، كما يزعم الخبراء، هذه التقنية يمكن أن تنقذ الآلاف من الأرواح لأن المرض سيكون أسهل بكثير إذا تم اكتشافه مبكرًا.

تحليل دم يكتشف الاصابة بسرطان الدم قبل 5 سنوات من الاصابة
تحليل دم يكتشف الاصابة بسرطان الدم قبل 5 سنوات من الاصابة

وقالت الصحيفة: يظهر الاختبار تغيرات في استجابة الجسم المناعية للبروتينات التي تنتجها الخلايا السرطانية، لقد سجل علامات السرطان المبكرة في ما يصل إلى 37% من الحالات  واستبعدها بشكل صحيح في 79% منها.

قام خبراء بجامعة نوتنجهام باختبار 180 امرأة والتخطيط لدراسة على 800 لتحسين دقته النتائج.

وقال الباحث دانية الفتاني في مؤتمر جلاسكو للمعهد الوطني لأبحاث السرطان، إنه يمكن استخدامه للاكتشاف المبكر لسرطان الثدى.

اختبار دم بسيط يتنبا بالاصابة بسرطان الثدى
اختبار دم بسيط يتنبا بالاصابة بسرطان الثدى

وأضاف، سيكون تطبيق الفحص أسهل من حيث التكلفة، وأسهل طريقة مقارنة بالطرق الحالية، مثل التصوير الشعاعي للثدي.

أشادت الدكتورة كوترينا تيمشينايت المتخصصة فى علاج سرطان الثدي بالدراسة، مضيفة، "إن العثور على طرق للكشف عن سرطان الثدي في وقت مبكر سيكون أمرًا حاسمًا إذا أردنا وقف المزيد من النساء اللاتي يتوفين بسبب المرض، يقتل سرطان الثدي حوالي 12ألف بريطانية في السنة.

معدل البقاء على قيد الحياة بعد 5 سنوات هو 99% إذا تم اكتشاف سرطان الثدى في المرحلة الأولى، وينخفض الى 15% في المرحلة الرابعة.


سرطان الثدى

تحليل دم

تحليل دم يتنبا بسرطان الثدى

علاج سرطان الثدى

الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"هنى ويل" للصناعات تقاضى إدارة العلامات التجارية بسبب علامة "شيكو بن"

"هنى ويل" للصناعات تقاضى إدارة العلامات التجارية بسبب علامة "شيكو بن"

شرطة الهند تلقى القبض على "جد" يدفن حفيدته الرضيعه حية بسبب الفقر

شرطة الهند تلقى القبض على "جد" يدفن حفيدته الرضيعه حية بسبب الفقر

"VAR" يخطف الأضواء فى ملحمة دوريات أوروبا.. تقنية الفيديو تحرم فيرمينو من زيارة شباك أستون فيلا.. وتفسد فرحة هازارد بمواصلة التألق مع ريال مدريد.. البايرن ينهار بعد طرد بواتينج.. وتسلل جريزمان يلغى هدف ميسي

"VAR" يخطف الأضواء فى ملحمة دوريات أوروبا.. تقنية الفيديو تحرم فيرمينو من زيارة شباك أستون فيلا.. وتفسد فرحة هازارد بمواصلة التألق مع ريال مدريد.. البايرن ينهار بعد طرد بواتينج.. وتسلل جريزمان يلغى هدف ميسي

كثافات مرورية بمنطقة الدقى بسبب زيادة الأحمال .. فيديو

كثافات مرورية بمنطقة الدقى بسبب زيادة الأحمال .. فيديو

السيسى يتابع التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور

السيسى يتابع التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 3-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 3-11-2019

كواليس معسكر الأهلى بالإمارات.. جدية وتركيز ومنافسة بين اللاعبين.. ممنوع الاختلاط مع نزلاء الفندق.. البسلة والبامية والأسماك على مائدة الأحمر والحلو "أم على".. حضور الجالية المصرية للمران.. وأنيلكا يخطف الأضواء

كواليس معسكر الأهلى بالإمارات.. جدية وتركيز ومنافسة بين اللاعبين.. ممنوع الاختلاط مع نزلاء الفندق.. البسلة والبامية والأسماك على مائدة الأحمر والحلو "أم على".. حضور الجالية المصرية للمران.. وأنيلكا يخطف الأضواء

وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة فى اجتماع ثلاثى حول سد النهضة

وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة فى اجتماع ثلاثى حول سد النهضة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم إيريك تراورى صفقة الأهلى المنتظرة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم إيريك تراورى صفقة الأهلى المنتظرة؟

سمية الخشاب : "مبخافش غير من اللى خالقنى وهاخد حقى بالقانون"

سمية الخشاب : "مبخافش غير من اللى خالقنى وهاخد حقى بالقانون"

مد ساعات الزيارة لمعرض توت عنخ آمون فى لندن بسبب الإقبال الشديد للجمهور

مد ساعات الزيارة لمعرض توت عنخ آمون فى لندن بسبب الإقبال الشديد للجمهور

جولة سقوط الكبار فى دوريات أوروبا.. ريال مدريد يرفض صدارة الليجا ويتعثر أمام بيتيس.. برشلونة يكتوى بنار الريمونتادا ضد ليفانتى.. إينتراخت فرانكفورت يذل البايرن بخماسية تاريخية.. وخسارة سان جيرمان ومان يونايتد

جولة سقوط الكبار فى دوريات أوروبا.. ريال مدريد يرفض صدارة الليجا ويتعثر أمام بيتيس.. برشلونة يكتوى بنار الريمونتادا ضد ليفانتى.. إينتراخت فرانكفورت يذل البايرن بخماسية تاريخية.. وخسارة سان جيرمان ومان يونايتد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة