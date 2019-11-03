التعليم العالى تعدل جدول انتخابات الاتحادات الطلابية بسبب إجازة المولد النبوى

محمد صبحى

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تعديلا فى جدول انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الجامعى 2019 -2020 ، ليصبح يوم الخميس القادم الموافق 7 نوفمبر هو التاريخ الجديد لإجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.

وأكدت الوزارة فى بيان لها، استمرار تنفيذ باقى مراحل انتخابات الاتحادات الطلابية وفق الجدول الزمني الذى تم إعلانه مسبقا ، موضحة أن سبب تعديل جدول الانتخابات جاء بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء اعتبار يوم الأحد القادم أجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف.