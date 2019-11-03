سوبر كورة
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2019 04:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

"التعاون الإسلامى" تجدد التزامها بدعم حقوق الفلسطينيين فى الذكرى 102 لوعد بلفور

الأحد، 03 نوفمبر 2019 03:36 م
"التعاون الإسلامى" تجدد التزامها بدعم حقوق الفلسطينيين فى الذكرى 102 لوعد بلفور الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
جددت منظمة التعاون الإسلامى، التزامها الدائم بدعم نضال الشعب الفلسطينى، وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة، داعية المجتمع الدولى إلى تحمل المسئولية التاريخية والقانونية والسياسية وتمكين الشعب الفلسطينى من استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فى ذلك حقه فى العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
 
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه حلت فى الثانى من نوفمبر 2019 ذكرى مرور 102 عام على وعد بلفور بإقامة وطن قومى لليهود على أرض فلسطين، الذى شكلت تداعياته الخطيرة بداية النكبة الفلسطينية المستمرة بكامل أبعادها، نتيجة إنشاء دولة الاحتلال الإسرائيلى وما رافقها من سياسات قائمة على القتل، والتهجير القسرى، والتطهير العرقى، والاستيطان، ومصادرة الأرض، وتدمير الممتلكات، وإنكار الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينى.
 
وأكدت المنظمة، أن مناسبة ذكرى الثانى من نوفمبر لا تزال تشكل جرحًا نازفًا فى ضمير الإنسانية بأكملها، وانتكاسة لقيم الحرية والعدالة الدولية.
 

التعاون الاسلامى

السعوديه

فلسطين

حقوق الفلسطينيين

وعد بلفور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"هنى ويل" للصناعات تقاضى إدارة العلامات التجارية بسبب علامة "شيكو بن"

"هنى ويل" للصناعات تقاضى إدارة العلامات التجارية بسبب علامة "شيكو بن"

شرطة الهند تلقى القبض على "جد" يدفن حفيدته الرضيعه حية بسبب الفقر

شرطة الهند تلقى القبض على "جد" يدفن حفيدته الرضيعه حية بسبب الفقر

"VAR" يخطف الأضواء فى ملحمة دوريات أوروبا.. تقنية الفيديو تحرم فيرمينو من زيارة شباك أستون فيلا.. وتفسد فرحة هازارد بمواصلة التألق مع ريال مدريد.. البايرن ينهار بعد طرد بواتينج.. وتسلل جريزمان يلغى هدف ميسي

"VAR" يخطف الأضواء فى ملحمة دوريات أوروبا.. تقنية الفيديو تحرم فيرمينو من زيارة شباك أستون فيلا.. وتفسد فرحة هازارد بمواصلة التألق مع ريال مدريد.. البايرن ينهار بعد طرد بواتينج.. وتسلل جريزمان يلغى هدف ميسي

كثافات مرورية بمنطقة الدقى بسبب زيادة الأحمال .. فيديو

كثافات مرورية بمنطقة الدقى بسبب زيادة الأحمال .. فيديو

السيسى يتابع التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور

السيسى يتابع التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 3-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 3-11-2019

كواليس معسكر الأهلى بالإمارات.. جدية وتركيز ومنافسة بين اللاعبين.. ممنوع الاختلاط مع نزلاء الفندق.. البسلة والبامية والأسماك على مائدة الأحمر والحلو "أم على".. حضور الجالية المصرية للمران.. وأنيلكا يخطف الأضواء

كواليس معسكر الأهلى بالإمارات.. جدية وتركيز ومنافسة بين اللاعبين.. ممنوع الاختلاط مع نزلاء الفندق.. البسلة والبامية والأسماك على مائدة الأحمر والحلو "أم على".. حضور الجالية المصرية للمران.. وأنيلكا يخطف الأضواء

وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة فى اجتماع ثلاثى حول سد النهضة

وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة فى اجتماع ثلاثى حول سد النهضة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم إيريك تراورى صفقة الأهلى المنتظرة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم إيريك تراورى صفقة الأهلى المنتظرة؟

سمية الخشاب : "مبخافش غير من اللى خالقنى وهاخد حقى بالقانون"

سمية الخشاب : "مبخافش غير من اللى خالقنى وهاخد حقى بالقانون"

مد ساعات الزيارة لمعرض توت عنخ آمون فى لندن بسبب الإقبال الشديد للجمهور

مد ساعات الزيارة لمعرض توت عنخ آمون فى لندن بسبب الإقبال الشديد للجمهور

جولة سقوط الكبار فى دوريات أوروبا.. ريال مدريد يرفض صدارة الليجا ويتعثر أمام بيتيس.. برشلونة يكتوى بنار الريمونتادا ضد ليفانتى.. إينتراخت فرانكفورت يذل البايرن بخماسية تاريخية.. وخسارة سان جيرمان ومان يونايتد

جولة سقوط الكبار فى دوريات أوروبا.. ريال مدريد يرفض صدارة الليجا ويتعثر أمام بيتيس.. برشلونة يكتوى بنار الريمونتادا ضد ليفانتى.. إينتراخت فرانكفورت يذل البايرن بخماسية تاريخية.. وخسارة سان جيرمان ومان يونايتد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة