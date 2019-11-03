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"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات نوفمبر من منافذ هيئة التأمينات

الأحد، 03 نوفمبر 2019 01:00 ص
"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات نوفمبر من منافذ هيئة التأمينات صرف المعاشات - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات شهر نوفمبر من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها بداية من اليوم الأحد، وذلك لما يزيد عن 3.281 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 4.675 مليار جنيه .

كانت وزيرة التضامن الاجتماعى قد وجهت رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر نوفمبر لما يزيد عن 8.277 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.210 مليار جنيه، منذ الجمعة الماضى الأول من نوفمبر، وذلك من ماكينات الصرف الآلية ،“A.T.M” بداية من يوم الجمعة الأول من نوفمبر، على أن يجرى الصرف من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها بداية من اليوم الأحد.

كما يجرى صرف المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى والتى تبلغ قيمتها 6.142 مليار جنيه، وتصرف إلى 3.320 مليون قائم بالصرف، بداية من يوم 5 نوفمبر، بينما يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من 10 نوفمبر لما يزيد عن 1.624 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.392 مليار جنيه.


التضامن

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اخبار

اليوم السابع بلس

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