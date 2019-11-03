التخطيط: الأسواق الإلكترونية ستمتلك أكثر من مليارى متسوق عبر الإنترنت فى 2020

كما أضافت وزيرة التخطيط أن الطلب على أعداد العاملين سيرتفع فى الوظائف التى تتطلب مهارات عالية وسينخفض بصورة كبيرة عدد الوظائف التى تتطلب مهارات متوسطة أو متدنية كما لفتت سيادتها إلى تزايد كمية البيانات التى تُجمع بواسطة الإنترنت بنسبة مرتفعة تصل إلى 40% كل عام، موضحة أنه من المرجح أن تتضاعف المعرفة كل 11-12 ساعة خلال العام القادم 2020، مضيفة أن الثورة الصناعية تتميز بدمج التقنيات وإزالة الحدود التى تفصل المجالات الفيزيائية والرقمية والبيولوجية، بما يؤثر على العديد من التخصصات، والاقتصادات، والصناعات، والحكومات، مؤكدة أن الثورة الصناعية الرابعة ستؤثر على هيكل سوق العمل بظهور وظائف واختفاء أخرى، وتأثيرها على توزيع الأجور وتفاوتها بدرجة كبيرة.
وحول جهود مصر فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى عالم متغير أكدت الوزيرة أن مصر تعمل جاهدة على تحقيق الأهداف الأممية السبعة عشر للتنمية المستدامة، من خلال أجندتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، لافته إلى وضع برنامج لعمل الحكومة (2018 - 2022) والذى يهدف إلى تحقيق وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية وتحديد الأولويات اللازمة، فضلًا عن إنشاء المنظومة الإلكترونية المتكاملة التى تعمل على ربط مشروعات الخطة الاستثمارية مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وفى السياق ذاته، أوضحت الوزيرة أن مصر تعمل على تكثيف جهودها بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص بتشكيل فرق عمل لبحث الموائمة التكنولوجية لجميع الجهات مع الثورة التكنولوجية والصناعية المرتقبة، ولفتت إلى مشاركة مصر على الصعيد الدولى فى المنتدى السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذى عُقد فى نيويورك ثلاث مرات حيث بادرت مصر مرتين بتقديم مراجعة وطنية طوعية فى 2016، وكذلك فى يوليو 2018 من خلال المنتدى السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة المنعقد فى نيويورك.
وتابعت الوزيرة الحديث حول جهود مصر فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لافته إلى وضع تصور كامل لخريطة الخدمات الحكومية التى يتم تطويرها، لتعتمد تلك الخريطة على تصميم وبناء المحول الرقمى القومى (G2G)، لافتة إلى نشر نقاط البيع Gov-POS بالتعاون مع الشبكة المالية للحكومة المصرية فى كافة مواقع تقديم الخدمات (المميكنة) بالجهات الحكومية للمواطنين، وأشارت إلى "التحول الرقمي" لمحافظة بورسعيد، موضحة أنه جاء فى إطار تنفيذ قرارات المجلس القومى للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمى وتحقيق الشمول المالى اعتباراً من أول مايو 2019.
جدير بالذكر أن وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى كانت قد افتتحت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر لتلقى كلمة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى نيابة عنه، وشارك بالجلسة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، و راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر.
وتتضمن جلسات اليوم الأول من فعاليات الأسبوع مناقشة عددًا من الموضوعات المهمة حيث تبحث إحدى الجلسات موضوع "الإدارة الاستراتيجية للإعلام التنموى" كما تناقش الجلسة الثالثة "إشراك القطاع الخاص فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، كما تناقش إحدى الجلسات "دور منظمات ومؤسسات العالم العربى المشترك فى تحقيق أهداف 2030"، وتأتى الجلسة الرابعة بعنوان "رؤية عالمية: نحو مستقبل مستدام".
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