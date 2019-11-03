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الإسكان: تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية 375 ألف م3 يومياً

الأحد، 03 نوفمبر 2019 10:27 ص
الإسكان: تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية 375 ألف م3 يومياً وزارة الإسكان
كتب أحمد حسن

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اكد  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 375 ألف م۳/يوم، بتكلفة 7.976 مليار جنيه، بمحافظات (مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء –بورسعيد – الدقهلية)، مشيراً إلى أن إجمالى طاقة محطات التحلية المتوقع حتى عام 2022، 1.72 مليون م3/يوم.
 
وأوضح وزير الإسكان، أنه من المقرر تنفيذ 21 محطة أخرى لتحلية مياه البحر بالخطة العاجلة، بطاقة إجمالية 540.5 ألف م3/يوم، بتكلفة 10.667 مليار جنيه، بمحافظات (مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – كفر الشيخ – البحيرة)، بخلاف 63 محطة قائمة، بطاقة إجمالية 799 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – الإسماعيلية – السويس).
 
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة من قِبَلِ وزارة الإسكان لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيد استهلاك المياه، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للحفاظ على مياه الشرب باعتبارها أهم مقومات الحياة، وذلك من خلال التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وإمكانية الاستفادة من المياه الجوفية، والتوسع في إنشاء محطات المعالجة الثلاثية، بجانب العمل على تقليل الفاقد في مياه الشرب بجميع المجالات.

وزاره الاسكان

تحليه مياه البحر

محطات التحلية

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