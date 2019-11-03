الأوقاف توجه دعوات لـ100 دولة للمشاركة بمسابقتها القرآنية بينهم 40 بإفريقيا

كتب - إسماعيل رفعت

وجهت وزارة الاوقاف ، دعوات لما يزيد عن 100 دولة من دول العالم لحضور مسابقتها الدولية السابعة والعشرين المعقدة يوم 8 الى 12 فبراير المقبل.

ووجهت الوزارة، الدعوة لـ 40 دولة أفريقية، وعدد كبير من الدول العربية وروسيا ودول البلقان، صربيا والبوسنة وبلغاريا، واليونان، كما دعت دول أوروبية وأمريكا اللاتينية.

وتتاهب الوزارة، لاستضافة أكبر عدد ممكن من الدول، حيث تجرى مراسلات مع الدول والجاليات المسلمة لتوفير تنافسية وملتقى كبير لدول العالم وتعزيز العلاقات.

وتتيح الوزارة وجود مرافق للمتسابقين من ذويهم، حيث تنظم لهم زيارات اثرية وترفيهية، وجولات خارجية ولقاءات تلفزيونية.