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الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 3.3 ألف مدنى فى أوكرانيا منذ اندلاع النزاع بالجنوب

الأحد، 03 نوفمبر 2019 06:44 م
الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 3.3 ألف مدنى فى أوكرانيا منذ اندلاع النزاع بالجنوب تدريبات عسكرية لجماعات مسلحة في أوكرانيا
وكالات

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أعلنت الأمم المتحدة ، أن أكثر من 3.3 ألف شخص قتلوا ، وأصيب نحو 9 آلاف بجروح في أوكرانيا، منذ بداية النزاع المسلح في جنوب شرقها.
 
وأضافت المنظمة الدولية، في بيان نشرته عبر حسابها على "تويتر"، اليوم، الأحد، أن النزاع في منطقة دونباس (التي تشمل مقاطعتي دونيتسك ولوجانسك) حول 1.3 مليون شخص إلى نازحين داخليا، وترك 3.5 مليون آخرين بحاجة إلى مساعدات، إضافة إلى قيام "خط تماس" بطول 427 كلم، يحجب وصول المواطنين في هذه المنطقة إلى خدمات أساسية.
 
وكانت السلطات الأوكرانية بدأت، في أبريل 2014، عملية عسكرية ضد "جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين" اللتين أعلنتا استقلالهما عن أوكرانيا من جانب واحد، بعد الإطاحة بحكم الرئيس الأوكراني الأسبق، فيكتور يانوكوفيتش، في فبراير من العام نفسه، نتيجة أحداث "ميدان الاستقلال" في العاصمة كييف.
 
وتتم مناقشة سبل التسوية في أوكرانيا على منصات عدة، من بينها اجتماعات تعقدها مجموعة الاتصال الثلاثية (روسيا وأوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا) في العاصمة البيلاروسية مينسك.
 
ومنذ سبتمبر 2014، تبنت مجموعة الاتصال ثلاث وثائق تحدد الإجراءات الهادفة إلى التهدئة في دونباس، دون أن يقود ذلك إلى وقف ثابت لإطلاق النار في المنطقة.

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