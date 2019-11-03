اعترافات عصابة السلام: احترفنا تزوير تراخيص السيارات مقابل مبالغ مالية

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة السلام، لأقوال 3 متهمين بتزوير رخص القيادة والمحررات الرسمية بالسلام.

واعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابي لاصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهم، مقابل مبالغ مالية، وأكدوا تخصصهم فى تزوير تراخيص السيارات.

كانت البداية بورود معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، تتهم شخص باحتراف تزوير تراخيص قيادة مهنية، وتواجده أمام مصلحة الأحوال المدنية بدائرة قسم شرطة السلام.

بالانتقال تم القبض على المتهمين وتبين أن قائد العصابة يدعى "أحمد. أ" 22 عامًا، بحوزته رخصة قيادة ثالثة باسمه مزورة.

وضبطت القوة بحوزة المتهم الثانى 4 رخص قيادة مهنية مزورة، وضبطوا فى مسكن الثالث "جهاز كمبيوتر بمشتملاته، لاب توب، جهازين برنتر ألوان، رخص خالية من البيانات.

وبمواجهتهم أقر المتهمون باصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية باستخدام المضبوطات فتحرر المحضر رقم 3965 لسنة 2019 وبعد إخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، تولت النيابة التحقيقات.