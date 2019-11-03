اطمن على نفسك.. فحص القدم السكرى يحميك من مضاعفات خطيرة

كتبت فاطمة خليل

صحة القدم من الأشياء التى يجب الاهتمام بها خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى، حيث يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالقدم السكرى، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية إجراء فحص القدم السكرى بالنسبة لمرضى السكر، وفقاً لموقع "Medline plus".



القدم السكرى

ويتم إجراء فحص القدم السكري للأشخاص المصابين بمرض السكري بحثًا عن مجموعة من المشكلات، تشمل: العدوى، الإصابة وتشوهات العظام، كما يعد تلف الأعصاب، والمعروف باسم الاعتلال العصبي السكرى، وضعف الدورة الدموية (تدفق الدم) أكثر الأسباب شيوعًا لمشاكل القدم السكرية.

الاعتلال العصبي يمكن أن يجعل قدميك تشعر بالخدر أو الوخز، كما يمكن أن يسبب فقدان الشعور في قدميك، لذلك إذا تعرضت لإصابة في القدم، مثل البثور، أو حتى التهاب عميق يعرف بالقرحة ، فقد لا تعرف ذلك.

ويمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية في القدم إلى صعوبة علاج التهابات القدم والشفاء من الإصابات، إذا كنت مصابًا بمرض السكري وأصبت بقرحة في القدم أو إصابة أخرى، فقد لا يتمكن جسمك من شفاؤها بسرعة كافية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الإصابة، والتي يمكن أن تصبح خطيرة بسرعة.، إذا لم تتم معالجة عدوى القدم فورًا ، فقد يصبح ذلك خطيرًا للغاية بحيث قد تحتاج إلى بتر قدمك لإنقاذ حياتك.

ويمكن أن تساعد فحوصات القدم السكري المنتظمة في منع حدوث مشاكل صحية خطيرة في القدم.



فحص القدم السكرى

استخدامات فحص القدم السكرى



يتم استخدام فحص القدم السكري للتحقق من وجود مشاكل صحية فى القدم عند الأشخاص المصابين بداء السكري، عندما يتم العثور على القرحة أو غيرها من مشاكل القدم وعلاجها في وقت مبكر ، يمكن أن تمنع المضاعفات الخطيرة.

لماذا أحتاج إلى فحص القدم السكري؟



يجب أن يخضع الأشخاص المصابون بداء السكري لفحص القدم السكري مرة واحدة على الأقل كل عام، قد تحتاج إلى اختبار أكثر من مرة إذا كان قدميك يعاني من أي من الأعراض التالية:

-تنميل.

-خدر.

-ألم.

الشعور بالحرقة.

-تورم.

-ألم وصعوبة عند المشي.

ماذا يحدث خلال فحص القدم السكري؟



قد يتم إجراء فحص للقدم المصابة بداء السكري من قِبل طبيب القدم ويتضمن فحص القدم عادة ما يلي:

1-التقييم العام:

-يطرح الطبيب أسئلة حول تاريخ صحتك وأي مشاكل سابقة واجهتها فى قدميك.

-يتحقق الطبيب من حذائك لاكتشاف هل هو مناسب أم لا، كما يطرح أسئلة حول أحذيتك الأخرى، حيث يمكن أن تؤدي الأحذية التي لا تتناسب بشكل جيد أو غير مريحة إلى ظهور البثور، والقرحة.

2-تقييم الأمراض الجلدية:

البحث عن مشاكل البشرة المختلفة، بما في ذلك الجفاف ، التشقق ، النسيج، البثور والقرحة.

-التحقق من أظافر القدمين عن الشقوق أو العدوى الفطرية.

-التحقق بين أصابع القدمين من علامات العدوى الفطرية.

3-التقييمات العصبية، وهذه سلسلة من الاختبارات التي تشمل:

اختبار حساسية القدم للمس: سيقوم طبيبك بتنظيف ألياف نايلون ناعمة على قدمك وأصابع قدميك لاختبار حساسية قدمك للمس.

-ضبط الشوكة واختبارات الإدراك البصري (VPT)، سيقوم طبيبك بوضع شوكة ضبط أو أي جهاز آخر على قدمك وأصابع قدميك لمعرفة ما إذا كان يمكنك الشعور بالاهتزاز الذي ينتجه.

-اختبار الدبوس، سيقوم مقدم الخدمة بوخزك أسفل قدمك برفق باستخدام دبوس صغير لمعرفة ما إذا كان بإمكانك الشعور به.

-ردود الفعل في الكاحل، سيتحقق المزود من ردود أفعالك في الكاحل عن طريق النقر على قدمك باستخدام مطرقة صغيرة.

4-تقييم العضلات والعظام، سوف يقوم طبيبك بالآتى:

-البحث عن تشوهات في شكل وبنية قدمك.

5-تقييم الأوعية الدموية

إذا كانت لديك أعراض ضعف الدورة الدموية، فقد يقوم طبيبك بما يلي:

-استخدم نوعًا من تقنيات التصوير تسمى الموجات فوق الصوتية دوبلر لمعرفة مدى تدفق الدم في قدمك.