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استكمال محاكمة 555 متهما بالانضمام لجماعة تكفيرية.. خلال ساعات

الأحد، 03 نوفمبر 2019 06:00 ص
استكمال محاكمة 555 متهما بالانضمام لجماعة تكفيرية.. خلال ساعات محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تواصل المحكمة المختصة، المنعقدة بطره، اليوم الأحد، محاكمة 555 بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة فى شمال سيناء.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطنى فى وزارة الداخلية عن أن الجرائم الإرهابية التى نفذها المتهمون فى القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم فى سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، فى إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.

 

 


جماعه ارهابيه

عمليات عدائيه

المحكمه المختصه

داعش

اخبار الحوادث

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