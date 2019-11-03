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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 03 نوفمبر 2019 10:22 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضى على ارتفاع أيضا.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 14609 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 2114 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 17626 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 5415 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.37% ليصل مستوى 541 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 1442 نقطة.

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