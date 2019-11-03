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اجتماعات تحضيرية لعمومية معهد المواصفات للدول الإسلامية فى مكة..(صور)

الأحد، 03 نوفمبر 2019 02:36 م
اجتماعات تحضيرية لعمومية معهد المواصفات للدول الإسلامية فى مكة..(صور) اجتماعات تحضيرية لعمومية معهد المواصفات
وكالات

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بدأت اليوم، الاجتماعات التحضيرية لمجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية "سميك" رقم 19، واجتماع الجمعية العمومية للمعهد رقم 14، التي تستضيفها مكة المكرمة بالممكلة العربية السعودية، للعام الثاني على التوالي.

اجتماعات تحضيرية لعمومية معهد المواصفات
اجتماعات تحضيرية لعمومية معهد المواصفات

 

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، يعد هذا التجمع هو أكبر تجمع إسلامي للهيئات والجهات المعنية بقضايا التقييس، حيث تشارك به نحو ٣٥ دولة إسلامية، إلى جانب عدد من الهيئات الإقليمية والدولية المتخصصة، كما أن هذا العام هو الثانى على التوالي الذي تستضيف فيه المملكة مثل هذه الفعاليات، بعد فوزها ممثلةً بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) للفترة 2018 - 2020م.

اجتماعات تحضيرية لعمومية معهد المواصفات للدول الإسلامية
اجتماعات تحضيرية لعمومية معهد المواصفات للدول الإسلامية

وسوف يشارك في هذه الاجتماعات عدداً من ضيوف المملكة من الدول الأعضاء في المعهد، بالإضافة إلى المراقبين، إلى جانب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأجهزة واللجان ذات العلاقة بمنظمة التعاون الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي وعدد من المنظمات المعنيّة بالتقييس مثل هيئة التقييس الخليجية، وغيرها من الجهات.

اجتماعات تحضيرية لعمومية معهد المواصفات للدول الإسلامية فى مكة
اجتماعات تحضيرية لعمومية معهد المواصفات للدول الإسلامية فى مكة

وأكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على تطلعها لخروج هذه الاجتماعات بالشكل، الذي يليق بمكانة وتأثير المملكة إقليمياً ودولياً، مشيرة إلى أنها تبذل قصارى جهدها في تعزيز التعاون والعمل الإسلامي المشترك انطلاقاً من قيمة ومكانة المملكة في العالم الإسلامي، وتعزيزاً لدور أنشطة التقييس في النمو الاقتصادي والصناعي، وتشجيع التجارة البينية بين الدول الأعضاء بالمعهد.

جانب من اجتماعات تحضيرية لعمومية معهد المواصفات فى مكة
جانب من اجتماعات تحضيرية لعمومية معهد المواصفات فى مكة

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