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إصابة 4 أشخاص خلال هجوم بسكين فى هونج كونج.. وقطع أذن سياسى

الأحد، 03 نوفمبر 2019 03:46 م
إصابة 4 أشخاص خلال هجوم بسكين فى هونج كونج.. وقطع أذن سياسى جانب من الهجوم
كتبت رباب فتحى

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 أصيب أربعة أشخاص على الأقل فى هجوم بسكين خارج أحد مراكز التسوق فى هونج كونج حيث تحولت الاحتجاجات السلمية إلى أعمال عنف، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

صور من المشهد تُظهِر متظاهرين ملطخين بالدماء وسكينًا على الأرض بالقرب من مركز تسوق سيتى بلازا فى حى تايكو بالمدينة، حيث جرت مظاهرة.

وقال نائب رئيس الحزب الديمقراطى فى هونج كونج، لو كين هى أن أحد مستشارى المقاطعة، أندرو تشيو، كان من بين المصابين حيث تم قطع جزءًا من أذنه.

وقد شوهد الدكتور تشيو، الذى يشرف على منطقة تاى كو شينج حيث وقع الحادث، مغطى بالدماء وأذنه المقطوعة فى كيس من البلاستيك.

وبحسب ما ورد تم السيطرة على المعتدى من قبل المحتجين بعد فترة وجيزة من الهجوم.


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