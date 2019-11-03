إصابة طالبة بتسمم حاولت الانتحار بتناول حبوب حفظ الغلال في الغربية

الغربية محمد طارق

أقدمت طالبة بمدينة قطور في محافظة الغربية، على الانتحار بتناول الحبة السامة من حبوب حفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة ما تسبب في إصابتها بحالة تسمم فسفورى وتم نقل المصابة لمستشفى قطور العام .

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة طالبة تدعى "آلاء م ب " بالصف الثالث الثانوي العام مقيمة بمدينة قطور مصابة بادعاء تسمم فسفورى ، وبالانتقال والفحص تبين تناول الفتاة حبة سامة من حبوب حفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة مما تسبب في إصابتها ، وتم نقلها لمستشفى قطور العام تحت الملاحظة، وتم تحرير محضر وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .