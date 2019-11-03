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إزاى تحمى نفسك من نزيف اللثة.. نصايح بسيطة هتساعدك

الأحد، 03 نوفمبر 2019 10:00 م
إزاى تحمى نفسك من نزيف اللثة.. نصايح بسيطة هتساعدك نزيف اللثة
كتبت فاطمة خليل

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نزيف اللثة من الأمراض الشائعة التى تصيب كثير من الناس، ولكنه قد يكون علامة على الإصابة بالتهاب اللثة، لذلك حتى لو كان ذلك يحدث بشكل متقطع، يجب ألا تتجاهل ذلك، فى هذا التقرير نتعرف على طرق الوقاية من نزيف اللثة، وفقاً لموقع "step to health".

نصائح علاج نزيف اللثة
نصائح علاج نزيف اللثة

نزيف اللثة
 

نزيف اللثة هو علامة على التهاب اللثة، غالبًا ما يكون مصحوبًا باحمرار، وحتى إذا حدث ذلك فقط أثناء تنظيف الأسنان، فقد يكون ذلك علامة على وجود أمراض اللثة.

وعادة ما يظهر التهاب اللثة بسبب سوء نظافة الفم، لذلك، من الضروري تبني عادات صحية جيدة لتجنب نزيف اللثة، ويوصي أطباء الأسنان بتنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا واستخدام الخيط يوميًا.

التهاب اللثة يدمر تدريجيا العظام التي تدعم الأسنان، لذلك قد يسبب سقوط الأسنان، ويتم ربط التهاب اللثة أيضًا بسوء النظافة الفموية واستهلاك التبغ وارتفاع معدل التهاب اللثة.

من المهم أيضًا معرفة أن نزيف اللثة قد يكون بسبب حالات أخرى مثل: تنظيف أسنانك بالفرشاة أكثر من اللازم، باستخدام فرشاة أسنان جديدة وبعض الأدوية يمكن أن تسبب نزيف اللثة.

علاج نزيف اللثة 2
علاج نزيف اللثة 

الوقاية من نزيف اللثة
 

أول شيء عليك القيام به للوقاية من نزيف اللثة هو الذهاب إلى الطبيب لإجراء فحص أسنانك، حيث قد يقوم الطبيب بتنظيف أسنانك لإزالة الجير المتراكم.

بغض النظر عن سبب نزيف اللثة، هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك اتخاذها لتجنب الإصابة بنزيف اللثة:

-قم بتنظيف أسنانك بالفرشاة كل يوم، حاول القيام بذلك مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم، ويجب أن تفعل ذلك بعناية، لمدة دقيقتين على الأقل، حاول التركيز على المناطق التي يصعب الوصول إليها باستخدام فرشاة أسنانك.

يوصي بعض الخبراء باستخدام فرشاة الأسنان الكهربائية، من الأفضل أن تحتوي فرشاة أسنانك على شعيرات ناعمة مستديرة.

-استخدام الخيط كل يوم، هذا سيساعد على منع تشكيل البلاك بين أسنانك، وكذلك يجب عليك استخدام غسول الفم.

-تأكد من زيارة طبيب الأسنان الخاص بك بانتظام.

-الاقلاع عن التدخين.

-الاهتمام بنظامك الغذائي، يجب أن تأكل الكثير من الفواكه والخضروات، لأنها ستوفر جميع الفيتامينات التي تحتاجها اللثة وأسنانك لتكون صحية وتجنب الأطعمة الغنية بالسكر، لأنها يمكن أن تلحق الضرر بأسنانك.

 


علاج نزيف اللثة

نزيف اللثة

اسباب نزيف اللثة

نصائح لعلاج نزيف اللثة

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