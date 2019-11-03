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إحباط تسلل حوثى شرق الدريهمى فى الحديدة غرب اليمن

الأحد، 03 نوفمبر 2019 08:00 م
إحباط تسلل حوثى شرق الدريهمى فى الحديدة غرب اليمن مليشيا الحوثى - أرشيفية

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أحبطت القوات اليمنية المشتركة، اليوم الأحد، محاولة تسلل فاشلة نفذتها مليشيات الحوثى، على مواقعها شرق مدينة الدريهمى فى الحديدة، غرب اليمن.

وذكر الإعلام العسكرى التابع للقوات المشتركة فى الساحل الغربى، أن مليشيات الحوثى قامت منذ منتصف ليل السبت، بمهاجمة مواقع القوات المشتركة مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقناصة، كما قامت عقب ذلك بدفع مجموعة من عناصرها للقيام بمحاولات تسلل إلى مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمى، موضحاً أن القوات المشتركة أفشلت محاولات تسلل الميليشيات بعد رصد تحركاتهم بدقة.

وكانت مليشيا الحوثى استهدفت مواقع القوات المشتركة، فى محافظة الحديدة، غرب البلاد، ضمن انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار.

وذكر مصدر عسكرى أن الميليشيا الحوثية استهدفت مواقع المقاومة المشتركة، فى منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة، مستخدمة الأسلحة المتوسطة. وأشار إلى أن عناصر ميليشيا الحوثي، فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على مواقع القوات المشتركة فى الجبلية، فى مؤشر صريح على استمرارها برفض الهدنة الأممية.

 

 

 


اليمن

الحوثى

مليشيا الحوثى

القوات اليمنية

الجيش اليمنى

الحديدة

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