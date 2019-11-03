سوبر كورة
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2019 04:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

أمريكى يكتشف وجود 20 أخا وأخت له من أب بيولوجى واحد

الأحد، 03 نوفمبر 2019 12:30 م
أمريكى يكتشف وجود 20 أخا وأخت له من أب بيولوجى واحد لقاح - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد شغف شاب أمريكى فى البحث عن أصوله إلى تعرفه على أكثر من 20 أخا وأخت له من نساء مختلفات أنجبن بعد حصولهن على "اللقاحات اللازمة" من بنك الحيوانات المنوية.

 

وذكر موقع روسيا اليوم، أن الشاب رايان كرامير، الذى كان يفتقد إلى الأب، ظهر لديه اهتمام كبير منذ طفولته بالتعرف على أصوله، وأرسل طلبا إلى "بنك الحيوانات المنوية" وهو فى سن الثامنة، وقبل أن يعرف أباه، تعرف كرامير على عدد من إخوته وأخواته الذين بلغ عددهم حتى الآن 20 فردا، بعد تحليل ومطابقة الحمض النووي لهم.

 

وقالت القناة أن الإخوة والأخوات غير الأشقاء لكرامير باتوا ينظمون لقاء بينهم مرة فى السنة، وأسسوا مجموعة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" للتواصل فيما بينهم، خاصة وأن كرامير يعتبر هذا العدد من الإخوة والأخوات "نعمة كبيرة.. لا يمكن تعويضها".

 

كذلك تعرف كرامير فى وقت لاحق على أبيه وبقى على تواصل معه، رغم أنه يعتبر أن العلاقة بينهما، في الأكثر، تشبه العلاقة مع العم أو ابن العم أكثر من العلاقة بين ولد وأب.

 


لقاح

امريكى

حيوانات منوية

حمض نووى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"هنى ويل" للصناعات تقاضى إدارة العلامات التجارية بسبب علامة "شيكو بن"

"هنى ويل" للصناعات تقاضى إدارة العلامات التجارية بسبب علامة "شيكو بن"

شرطة الهند تلقى القبض على "جد" يدفن حفيدته الرضيعه حية بسبب الفقر

شرطة الهند تلقى القبض على "جد" يدفن حفيدته الرضيعه حية بسبب الفقر

"VAR" يخطف الأضواء فى ملحمة دوريات أوروبا.. تقنية الفيديو تحرم فيرمينو من زيارة شباك أستون فيلا.. وتفسد فرحة هازارد بمواصلة التألق مع ريال مدريد.. البايرن ينهار بعد طرد بواتينج.. وتسلل جريزمان يلغى هدف ميسي

"VAR" يخطف الأضواء فى ملحمة دوريات أوروبا.. تقنية الفيديو تحرم فيرمينو من زيارة شباك أستون فيلا.. وتفسد فرحة هازارد بمواصلة التألق مع ريال مدريد.. البايرن ينهار بعد طرد بواتينج.. وتسلل جريزمان يلغى هدف ميسي

كثافات مرورية بمنطقة الدقى بسبب زيادة الأحمال .. فيديو

كثافات مرورية بمنطقة الدقى بسبب زيادة الأحمال .. فيديو

السيسى يتابع التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور

السيسى يتابع التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 3-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 3-11-2019

كواليس معسكر الأهلى بالإمارات.. جدية وتركيز ومنافسة بين اللاعبين.. ممنوع الاختلاط مع نزلاء الفندق.. البسلة والبامية والأسماك على مائدة الأحمر والحلو "أم على".. حضور الجالية المصرية للمران.. وأنيلكا يخطف الأضواء

كواليس معسكر الأهلى بالإمارات.. جدية وتركيز ومنافسة بين اللاعبين.. ممنوع الاختلاط مع نزلاء الفندق.. البسلة والبامية والأسماك على مائدة الأحمر والحلو "أم على".. حضور الجالية المصرية للمران.. وأنيلكا يخطف الأضواء

وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة فى اجتماع ثلاثى حول سد النهضة

وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة فى اجتماع ثلاثى حول سد النهضة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم إيريك تراورى صفقة الأهلى المنتظرة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم إيريك تراورى صفقة الأهلى المنتظرة؟

سمية الخشاب : "مبخافش غير من اللى خالقنى وهاخد حقى بالقانون"

سمية الخشاب : "مبخافش غير من اللى خالقنى وهاخد حقى بالقانون"

مد ساعات الزيارة لمعرض توت عنخ آمون فى لندن بسبب الإقبال الشديد للجمهور

مد ساعات الزيارة لمعرض توت عنخ آمون فى لندن بسبب الإقبال الشديد للجمهور

جولة سقوط الكبار فى دوريات أوروبا.. ريال مدريد يرفض صدارة الليجا ويتعثر أمام بيتيس.. برشلونة يكتوى بنار الريمونتادا ضد ليفانتى.. إينتراخت فرانكفورت يذل البايرن بخماسية تاريخية.. وخسارة سان جيرمان ومان يونايتد

جولة سقوط الكبار فى دوريات أوروبا.. ريال مدريد يرفض صدارة الليجا ويتعثر أمام بيتيس.. برشلونة يكتوى بنار الريمونتادا ضد ليفانتى.. إينتراخت فرانكفورت يذل البايرن بخماسية تاريخية.. وخسارة سان جيرمان ومان يونايتد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة