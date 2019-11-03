أكبر علم لإسبانيا يزن 178 كيلو بأحد شواطئها لدعم الوحدة أمام انفصال كتالونيا

كتبت فاطمة شوقى

نشر حزب "فوكس" اليمينى المتطرف الإسبانى أكبر علم لإسبانيا بوزن 178 كيلو جرام فى شاطئ بساردينيرو، بمساعدة 238 متطوعا، وذلك بهدف دعم الوحدة الإسبانية، وخلق مبادرة للاتفاق حول قضايا "مستقبل الأمة"، حسبما قالت صحيفة "البيريوديكو" الإسبانية.

وقال مرشح الحزب فى مجلس النواب، إميليو ديل فالى "نريد أن ندعى قوة أمتنا، نحن نفهم أن هذا هو المكان المناسب لمواجهة كل تلك الجوانب التى تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين: التعليم، والمعاشات التقاعدية، والصحة، والعمالة".

وأضاف ديل فالى: "فى فوكس ليس لدينا أدنى شك، إن إسبانيا تسير بشكل لا بأس به، وسنؤكد أننا سنقاتل بكل جهودنا ضد الانفصالية التى يسعى إليها إقليم كتالونيا".

وترأس زعيم حزب فوكس اليمينى المتطرف، سانتياجو أباسكال عدة مسيرات فى الأسابيع الماضية لإظهار رفضه لعملية الانفصال التى يردها كتالونيا، وقال "فى وجه خيانات الاشتراكيين، لا يوجد سوى فوكس، وفى وجه محاولات الانفصال الإجرامية، لا يوجد غير فوكس"، بينما اعتبر أن "حزب الشعب" المحافظ "لا طائل منه" وحزب "ثيودادانوس" اليمينى الوسطى "انتهازى".

وتبنى حزب فوكس نهجًا متشدداً مناهضًا لانفصال إقليم كتالونيا بينما يطالب بحظر جميع الأحزاب المطالبة بالاستقلال فى كافة أقاليم إسبانيا.