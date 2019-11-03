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"أطفال بلا مأوى" تجوب شوارع مدن القليوبية لتقديم الخدمات لأطفال الشوارع

الأحد، 03 نوفمبر 2019 07:06 م
"أطفال بلا مأوى" تجوب شوارع مدن القليوبية لتقديم الخدمات لأطفال الشوارع وحدة أطفال بلا مأوى تجوب شوارع مدن القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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استقبل الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، كرفان "أطفال بلا مأوى" داخل مدينة بنها، وهو عبارة عن أتوبيس متنقل يقدم خدمات الدعم لأطفال الشوارع والمشردين، وقد أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى هذه المبادرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإيجاد حياة كريمة وآمنة لكل الأطفال، وتسعى وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم الدعم لمن يستحق الرعاية بجميع الشوارع من كبار وصغار، مـن خـلال تقديــم خدمـات الرعايـة والتأهيل لهـم ودمجـهم فـى المجتمع، تمشياً مـع سياسـة الوزارة التى تعتمـد علـى تجفيف المنابع والتدخـل الفـورى للحـد من هذه الظاهـرة.

 وأوضح عبد الحليم، أن هذه الوحدة تقدم الرعاية الطبية لبعض الحالات ونقلهم إلى المستشفيات إذا تطلب الأمر ذلك، بالإضافة إلى حماية 80% من أطفال الشوارع بتقديم خدمات الإعاشة والتأهيل لهم، كما يتم دمج 60% من أطفال الشارع الموجودين مع أسرة –دور رعاية اجتماعية وعمل نظام متكامل يحقق الفعالية بالتنسيق مع خط نجدة الطفل 16000 بالمجلس القومى للطفولة والأمومة.

وأشار إلى أنه يتم وضع الأطفال الذين ليس لديهم أسرة فى إحدى المؤسسات الاجتماعية التابعة للوزارة، ويتكون فريق عمل الوحدة المتنقلة من 6 أفراد مشرف واحد و5 أشخاص يقومون بتقديم الخدمات للأطفال.

وأعرب محافظ القليوبية، عن سعادته بهذه المبادرة لأنها تهدف لإعادة الحياة لبعض المصريين الذى دفعتهم بعض الظروف للعيش بهذه الطريقة، كما أنها تقدم فرصة دعم قوية لربط أبناء الشعب المصرى ببعض وتقوى الروابط المجتمعية والتكافل بينهم.

وحدة أطفال بلا مأوى تجوب شوارع مدن القليوبية (1)

 
وحدة أطفال بلا مأوى تجوب شوارع مدن القليوبية (2)
 
 
وحدة أطفال بلا مأوى تجوب شوارع مدن القليوبية (3)
 
 
وحدة أطفال بلا مأوى تجوب شوارع مدن القليوبية (4)
 
 
وحدة أطفال بلا مأوى تجوب شوارع مدن القليوبية (5)
 
 
وحدة أطفال بلا مأوى تجوب شوارع مدن القليوبية (6)
 
 
وحدة أطفال بلا مأوى تجوب شوارع مدن القليوبية (7)
 
 
 
 
 

 

 


اخبار القليوبية

اطفال بلا مأوي

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