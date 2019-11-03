أسواق للمعلومات السلعية: ارتفاع القمح والفول المستورد وخام النحاس

تصارع مؤشر الاستقرار والارتفاع بقائمة أسعار السلع وخاماتها ببداية الأسبوع الأول لشهر أكتوبر الجارى وطبقاً للإغلاق الأخير لبورصة السلع العالمية وأسعار السلع المحلية والتى رصدتها أسواق للمعلومات المالية والسلعية

وظهر مؤشر الارتفاع أمام القمح بأنواعه والدقيق والفول الليتوانى والاسترالى والانجليزى، بالاضافة الى إرتفاع خام النحاس الأحمر كابلات وبارات، أما مؤشر الانخفاض فقد ظهر أمام سلع الصويا 47 و 46 و 44 بالإضافة إلى الردة المحلى وزيت الصويا مكرر وزيت أولين والفول البلدى وشهدت باقى السلع عملية استقرار فى أسعارها.

وجاءت الأسعار كالتالى :-

قمح 11.5 أوكرانى 3570 جنيه / طن صب أرضه

قمح 11.5 روسى 3600 جنيه / طن صب أرضه

قمح 12.5 روسى 3670 جنيه / طن صب أرضه

قمح 13.5 روسى 3720 جنيه / طن صب أرضه

قمح14.5 روسى 4000 جنيه / طن صب أرضه

دقيق -24 4450 جنيه / طن معبأ أرضه

دقيق -27 4550 جنيه / طن معبأ أرضه

ردة محلى 2800 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز شعير عريض 4000 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز شعير رفيع 3500 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى عريض – كسر 3% 6950 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى عريض– كسر 10 : 12% 6000 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى رفيع – كسر 10 : 12% 4900 جنيه / طن معبأ أرضه

زيت صويا مكرر 12350 جنيه / طن صب أرضه

زيت أولين RBD 9800 جنيه / طن صب أرضه

زيت ذرة خام 11500 جنيه / طن صب أرضه

زيت عباد الشمس مكرر 15000 جنيه / طن صب أرضه

سكر مكرر 6250 جنيه / طن معبأ أرضه

فول بلدي – رفيع 21000 جنيه / طن معبأ أرضه

فول بلدي – عريض 17000 جنيه / طن معبأ أرضه

فول ليتوانى 7000جنيه / طن معبأ أرضه

فول أسترالي - دش 8800 جنيه / طن معبأ أرضه

فول أسترالي - ثلاجات 9500 جنيه / طن معبأ أرضه

فول إنجليزى جديد 7500 جنيه / طن معبأ أرضه

ذرة برازيلى أرجنتينى (1) 3150 جنيه / طن صب أرضه

ذرة برازيلى أرجنتينى (2) 3130 جنيه / طن صب أرضه

ذرة أوكرانى 3000 جنيه / طن صب أرضه

ذرة رومانى / بلغارى 3030 جنيه / طن صب أرضه

نشا غذائى 6900 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوكوز 6600 جنيه / طن صب أرضه

صويا 47 6600جنيه / طن صب أرضه

صويا 46 6400 جنيه / طن معبأ أرضه

صويا 44 6100 جنيه / طن معبأ أرضه

بذرة صويا أرجنتينى / أوكرانى 6500 جنيه / طن صب أرضه

دى دى جى إس أمريكى 5150 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوتين مستورد 11150 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوتين محلى 11050 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوتو فيد محلى 3300 جنيه / طن معبأ أرضه

كسب عباد – 36% 4650 جنيه / طن معبأ أرضه

علف بادي تسمين سوبر 23% 6300 جنيه /طن معبأ أرضه

علف نامي تسمين سوبر 21% 6200 جنيه / طن معبأ أرضه

علف ناهي تسمين سوبر 19% 6100 جنيه / طن معبأ أرضه

علف بادي نامي 21% 5900 جنيه / طن معبأ أرضه

لحم أبيض دواجن 19 جنيه / كيلو

لحم أحمر دواجن 24 جنيه / كيلو

حديد 9800 جنيه / طن أرضه

خردة الحديد 4530 جنيه / طن أرضه

خام الألومنيوم – مدرفلات بارد 49200 جنيه / طن أرضه

خام الألومنيوم – بثق 57300 جنيه / طن أرضه

خام الألومنيوم – أقراص بروفايل 62500 جنيه / طن أرضه

خام النحاس الأحمر - كابلات 102500 جنيه / طن أرضه

خام النحاس الأحمر - بارات 111300 جنيه / طن أرضه

الأسمنت 770 جنيه / طن أرضه

يوريا 4965 جنيه / طن أرضه

النترات 4965 جنيه / طن أرضه

فوسفات ناعم 1380 جنيه / طن أرضه

فوسفات خشن 1800 جنيه / طن أرضه

الذهب - 21 685 جنيه / جرام

الذهب - 24 783 جنيه / جرام

الجنيه الذهب ( 8 جرامات) 5483 جنيه

الدولار الأمريكي "بنك مركزي" شراء/بيع 16.09/16.19 جنيه