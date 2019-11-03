أسعار اللحوم بالأسواق اليوم.. الضأن يبدأ من 125 جنيها

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار اللحوم اليوم الأحد 3-11-2019 استقرار فى محلات الجزارة القاهرة الكبرى استقرارا لمعظم الأصناف.

وسجل سعر اللحوم الكندوز بين 110وحتى 150جنيها للكيلو، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 وحتى 160 جنيها ، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 85 - 95 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن.