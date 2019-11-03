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أسعار اللحوم بالأسواق اليوم.. الضأن يبدأ من 125 جنيها

الأحد، 03 نوفمبر 2019 02:05 م
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم.. الضأن يبدأ من 125 جنيها اللحوم - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار اللحوم اليوم الأحد 3-11-2019 استقرار فى محلات الجزارة القاهرة الكبرى استقرارا لمعظم الأصناف. 
 
 
وسجل  سعر اللحوم الكندوز بين 110وحتى 150جنيها للكيلو، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 وحتى 160 جنيها ، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. 
 
كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 85 - 95 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن. 

اسعار اللحوم

سعر اللحوم

أخبار اقتصاد

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