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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 3-11-2019

الأحد، 03 نوفمبر 2019 02:06 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 3-11-2019 ذهب
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 3-11-2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24"  182.59 ريال سعودى مقابل 48.72 دولار أمريكى .

 

اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى :
 

سعر الذهب عيار 24     بنحو  182.59 ريال      بما يعادل  48.72$

سعر الذهب عيار 22     بنحو  167.38 ريال      بما يعادل  44.66$

سعر الذهب عيار 21     بنحو  159.77 ريال      بما يعادل  42.63$

سعر الذهب عيار 18     بنحو  136.94 ريال      بما يعادل  36.54$

سعر الذهب عيار 14     بنحو  106.51 ريال      بما يعادل  28.42$

سعر الذهب عيار 12    بنحو 91.30 ريال         بما يعادل  24.36$

سعر أوقية الذهب        بنحو  5,679  ريال        بما يعادل  1,515$

سعر جنيه الذهب        بنحو 1,278 ريال        بما يعادل  341.03$

سعر كيلو الذهب       بنحو 182,590 ريال     بما يعادل  47,717$


الذهب

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عيار 21

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اليوم السابع بلس

عيار 18

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