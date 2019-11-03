أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 3-11-2019

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 3-11-2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24" 182.59 ريال سعودى مقابل 48.72 دولار أمريكى .

اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى :



سعر الذهب عيار 24 بنحو 182.59 ريال بما يعادل 48.72$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 167.38 ريال بما يعادل 44.66$

سعر الذهب عيار 21 بنحو 159.77 ريال بما يعادل 42.63$

سعر الذهب عيار 18 بنحو 136.94 ريال بما يعادل 36.54$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 106.51 ريال بما يعادل 28.42$

سعر الذهب عيار 12 بنحو 91.30 ريال بما يعادل 24.36$

سعر أوقية الذهب بنحو 5,679 ريال بما يعادل 1,515$

سعر جنيه الذهب بنحو 1,278 ريال بما يعادل 341.03$

سعر كيلو الذهب بنحو 182,590 ريال بما يعادل 47,717$