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أسباب وأعراض التهاب المثانة وطرق الوقاية منه

الأحد، 03 نوفمبر 2019 01:00 ص
أسباب وأعراض التهاب المثانة وطرق الوقاية منه التهاب المثانة-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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ألم شديد أسفل الحوض مع ارتفاع فى درجة الحرارة، جميعها من العلامات التى تدل على الاصابة بالتهاب المثانة وهى من المشاكل الصحية المؤلمة قد يكون ذلك نتيجة اهمال النظافة الشخصية أو الاصابة ببعض الأمراض.

وحسب ما ذكره موقع  mayoclinic فإن هناك أسباب مختلفة لالتهاب المثانة:

 1:إهمال النظافة الشخصية وعدم الاعتناء بها.

2:العلاقة الجنسية المفرطة قد تسبب انتقال البكتيريا.

3:حبس البول لفترات طويلة، يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المثانة.

4:التهابات المثانة الناتجة عن العدوى البكتيرية.

وهناك بعض العلامات التى تدل على الاصابة بالتهابات فى المثانة وهى:

1: الشعور بضغط وألم شديد أسفل الحوض.

2: الحاجة الشديدة للتبول وخصوصا أثناء الليل.

3: عسر التبول والذي يصاحبه ألم ووجع شديد.

4: ظهور دم فى البول.

5: الآثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب التهابات المثانة.

وفى هذه الحالة ينصح بزيارة الطبيب لوصف العلاج المناسب كما يوجد بعض النصائح للوقاية من التهاب المثانة وهى:

1: الاكثار من شرب السوائل وخصوصا المياه.

2:عند الحاجة للتبول ينصح بتفريغ المثانة فورا وعدم حبس البول.

3:التنظيف من الأمام للخلف لمنع انتشار البكتيريا.

4:الاهتمام بالنظافة الشخصية مع عدم استخدام صابون يحتوى على مواد كيميائية حتى لا يسبب التهاب.

5:تجنب استخدام العطور والرذاذ والمنتجات النسائية على منطقة المهبل.

 

 


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ألم

اسباب التهاب المثانة

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