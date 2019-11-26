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ويؤكد: حققنا نسبة نمو 16%..

وزير الاتصالات: تمثيل لشركات ووزراء أفارقة بمعرض القاهرة للاتصالات

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 07:48 م
وزير الاتصالات: تمثيل لشركات ووزراء أفارقة بمعرض القاهرة للاتصالات عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت هبة السيد

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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا، إن الوزارة ستشارك بمعرض الاتصالات الذى يعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار "مصر الرقمية"، وذلك بالتعاون مع العديد من الوزارات المختلفة التى ستشارك بالمعرض.
 
وأضاف الوزير فى مؤتمر صحفى مساء الثلاثاء، أن الوزارة تتشارك مع الوزارات الأخرى فى بناء مصر الرقمية من بينها التدريب ورفع قدرات الدولة على الصادرات الرقمية وتوفير فرص عمل وتنفيذ مشاريع الرقمنة الحكومية، إضافة إلى دراسة مستجدات التقنيات الحديثة والاستفادة منها لمجابهة تحديات التكنولوجيات البازغة وسلسلة الكتل وإنترنت الأشياء، مضيفا أن الوزارة تستهدف تصدير الخدمات الرقمية لدول أخرى وتطوير المناهج التعليمية المخصصة.
 
وحول مشاركة الوزارة بمعرض القاهرة للاتصالات، أوضح الوزير قائلا:" الجناح يضم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهيئة البريد كما يتضمن المعرض اجنحة لأكثر من وزارة وجهة حكومية ما يشير إن الوزارة ليست معنية وحدها ولكن تكنولوجيا المعلومات هى قاطرة للتنمية بكل قطاعات الدولة".
 
وكشف الوزير عن مشاركة شركات أفريقية بمعرض القاهرة للاتصالات وعددا من الوزراء الأفارقة حيث نولى هذا القطاع مسؤولية كبيرة.
 
وأضاف أن رعاية رئيس الجمهورية للحدث تعطى رسالة قوية لدعمه القطاع بشكل مستمر، مشيرا إلى أن جميع خطابات الرئيس وتصريحاته باى مناسبة أو افتتاح دائما لا تخلوا من الحديث عن الميكنة والتكنولوجيات الحديثة.
 
وقال إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أعلى قطاعات الدولة نموا خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، حيث حقق نموا يصل إلى 16%، مشيرا إلى ان الوزارة تسعى للمحافظة على هذه النسبة حتى نهاية العام المالى.
 
 

وزارة الاتصالات

عمرو طلعت

معرض القاهرة للاتصالات

افريقيا

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