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وزير الآثار: انتهاء أعمال ترميم قصر البارون 31 ديسمبر المقبل

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 03:15 م
وزير الآثار: انتهاء أعمال ترميم قصر البارون 31 ديسمبر المقبل خالد العنانى وزير الآثار وأسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والآثار بالبرلمان
كتب محمد مجدى السيسى

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قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إنه من المقرر الانتهاء من أعمال ترميم قصر البارون في 31 ديسمبر المقبل بشكل كامل، مشيراً إلى أن القصر سيحتوي علي معرض يحكي تاريخ مصر الجديدة من العاصمة المصرية القديمة وحتي اليوم، مشيرا إلى عربة "الترام واي" التي تم وضعها في القصر، حتي تشاهد الأجيال الجديدة أول عربة لترام مصر الجديدة .

وقدم الوزير، الشكر لجميع المشاركين في أعمال ترميم قصر البارون، وذلك خلال زيارة وفد برلمانى للقصر برئاسة النائب أسامة هيكل، مؤكدا أن هذا العمل شارك فيه وزرات وهيئات كثيرة، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الآثار، وبتعاون كامل لمجلس النواب، ودعا أعضاء مجلس النواب إلي تفقد أعمال المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط والذي تستعد الوزراة لافتتاح قاعتين بداخله في يناير 2020.

وكشف الوزير على هامش حديثه مع الوفد، عن أن الشركة المسئولة عن الاهرامات بدأت في التعاقد مع شركات لتطوير الخدمات والمسارح والكافتيريات وحناطير وعدد من الأحصنة، مؤكدا أن الاهرامات في 2020 شكلها سيتغير تماما بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

 

 

 


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وزير الاثار

قصر البارون

اسامه هيكل

الهيئة الهندسية

وفد برلمانى

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