نيابة الزاوية تستعجل تقرير المعمل الكيميائى عن ضبط أقراص مخدرة مع عاطل

كتب عبد الله محمود

طلبت نيابة الزاوية الحمراء، سرعة إرسال تقرير المعمل الكيميائى حول واقعة ضبط عاطل بحوزته 400 قرص مخدر ترامادول و200 جرام من مخدر الاستروكس قبل توزيعها على عملائه بالمنطقة، وكانت النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشف المتهم، خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه اتخذ من دائرة قسم الزاوية الحمراء مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة، لتوفير متطلباته من المواد المخدرة، ونفقات وما يحتاجه من مخدرات اعتاد تعاطيها، بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، بالقاهرة فى القبض على "هيثم.ع" 34 سنة، مقيم فى الزاوية الحمراء، وبحوزته 400 قرص مخدر ترامادول، و200 جرام من مخدر الاسترومس قبل توزيعها على عملائه بالمنطق.

وكشفت معلومات سابقة جمعها رجال المباحث، عن تورط المقبوض عليه فى قضايا حيازة وترويج مخدرات فتحرر للمتهم المحضر اللازم وباشرت معه النيابة العامة التحقيق.