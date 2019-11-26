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نائب محافظ البحيرة تترأس الاجتماع الأسبوعى لخدمة المواطنين لبحث المشاكل العاجلة

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 06:22 م
نائب محافظ البحيرة تترأس الاجتماع الأسبوعى لخدمة المواطنين لبحث المشاكل العاجلة جانب من اللقاء
البحيرة - ناصر جودة

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أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، على تفعيل التواصل مع المواطنين والالتقاء بهم للوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم، مشددة على إيجاد حلول فورية وسريعة لتلك المشاكل، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الأهالى .

جاء ذلك خلال انعقاد اللقاء الأسبوعى، لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة بمشاركة القيادات التنفيذية، حيث ألتقت نائب محافظ البحيرة بعدد 29 شخصا نيابة عن اللواء هشام امنة محافظ البحيرة، ممن لديهم مطالب واحتياجات، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول سريعة عاجلة لتلك الاحتياجات والمطالب.

وتنوعت مطالب المواطنين ما بين طلبات حصول على مساعدات مالية، وتجديد صرف مساعدات مالية شهرية وإيجاد فرص عمل لعدد من المواطنين ممن لديهم ظروف خاصة وتوفير سيارات إسعاف لعدد من المرضى، وكذلك تضرر عدد من المواطنين لوقف صرف المعاش، بالإضافة إلى طلبات الحصول على كراسى متحركة وتوفير جهاز مولد أكسجين لأحد المرضى .

ووجهت نائب محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات، بتفعيل تلك اللقاءات الدورية، بنطاق المراكز والمديريات، للوقوف على احتياجات المواطنين والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهلهم .

شارك فى اللقاء الأسبوعى لخدمة للمواطنين وكلاء وزارات الصحة والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة ومسئولى المرور، والمواقف والنقل الداخلى والتأمين الصحى ورؤساء الوحدات المحلية المعنيين ومديرى إدارات الشئون المالية والإدارية وخدمة المواطنين والشئون القانونية والرقابة والمتابعة ومنسق صندوق دعم الدواء بالديوان العام للمحافظة.

 


البحيرة

نائب محافظ البحيرة

لقاء المواطنين

مشاكل المواطنين

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