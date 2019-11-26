موجز المحافظات.. محافظ شمال سيناء: الصالة المغطاة جاهزة للأنشطة الرياضية

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الثلاثاء، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

30 صورة لأنفاق 3 يوليو ببورسعيد بعد افتتاح الرئيس السيسى لها





شاهد.. محور 30 يونيو فى 36 صورة بعد افتتاحه.. الطريق التبادلى الموازى للقناة





كل ما تريد معرفته عن مجمع الصناعات بالرسوة بعد افتتاح الرئيس له ببورسعيد



أحد مصانع مجمع الصناعات بالرسوة

محافظ شمال سيناء: الصالة المغطاة جاهزة لإقامة المسابقات والأنشطة الرياضية

صور.. افتتاح الكنيسة الإنجيلية الثالثة بعد إعادة بنائها بالمنيا





صور.. وفد قضائى صينى يحضر جلسه بمحكمة الأسرة بالإسكندرية





محافظ الدقهلية يرافق وفد "صناعة البرلمان" فى جولة المنطقة الصناعية بجمصة





صور.. تعرف على خطة محافظة أسوان لمنتدى السلام والتنمية المستدامة





المحافظات تواصل توعية صالونات الحلاقة بمكافحة إنتقال العدوى.. حملات وورش عمل وبوسترات توعية لمصففى الشعر.. الفعاليات تشمل 9 محافظات وتغطية شاملة لكافة الصالونات





صور.. الشرقية وأسوان يشنون حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة





رئيس جامعة بنى سويف: 6720 عملية بالمستشفى الجامعى خلال 9 أشهر



الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف

قصة المقام الفاضى الذى منع تطوير ميدان الزراير بالسويس لمدة 20 عامًا ..صور





وفاة تلميذ صعقا بالكهرباء بعد ملامسته عمود إنارة بالمحلة



