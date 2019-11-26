سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 10:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

موجز المحافظات.. محافظ شمال سيناء: الصالة المغطاة جاهزة للأنشطة الرياضية

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 09:09 م
موجز المحافظات.. محافظ شمال سيناء: الصالة المغطاة جاهزة للأنشطة الرياضية الصالة المغطاة جاهزة للأنشطة الرياضية بشمال سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الثلاثاء، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

30 صورة لأنفاق 3 يوليو ببورسعيد بعد افتتاح الرئيس السيسى لها

1 (7)
 
 

شاهد.. محور 30 يونيو فى 36 صورة بعد افتتاحه.. الطريق التبادلى الموازى للقناة

1 (13)
 

كل ما تريد معرفته عن مجمع الصناعات بالرسوة بعد افتتاح الرئيس له ببورسعيد

أحد مصانع مجمع الصناعات بالرسوة
أحد مصانع مجمع الصناعات بالرسوة

 

محافظ شمال سيناء: الصالة المغطاة جاهزة لإقامة المسابقات والأنشطة الرياضية

2

 

صور.. افتتاح الكنيسة الإنجيلية الثالثة بعد إعادة بنائها بالمنيا

1 (2)
 

صور.. وفد قضائى صينى يحضر جلسه بمحكمة الأسرة بالإسكندرية

1 (1)
 

محافظ الدقهلية يرافق وفد "صناعة البرلمان" فى جولة المنطقة الصناعية بجمصة

1 (8)
 

صور.. تعرف على خطة محافظة أسوان لمنتدى السلام والتنمية المستدامة

1 (5)
 

المحافظات تواصل توعية صالونات الحلاقة بمكافحة إنتقال العدوى.. حملات وورش عمل وبوسترات توعية لمصففى الشعر.. الفعاليات تشمل 9 محافظات وتغطية شاملة لكافة الصالونات

1 (4)
 

صور.. الشرقية وأسوان يشنون حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة

1 (3)
 

رئيس جامعة بنى سويف: 6720 عملية بالمستشفى الجامعى خلال 9 أشهر

الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف

 

قصة المقام الفاضى الذى منع تطوير ميدان الزراير بالسويس لمدة 20 عامًا ..صور

1 (10)
 

وفاة تلميذ صعقا بالكهرباء بعد ملامسته عمود إنارة بالمحلة

1 (12)
 

موجز المحافظات

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث

مصر

اخبار مصر اليوم

أخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

الفنانة أحلام تضع كلمة النهاية فى خلافها مع أصالة: "انتهت من حياتى"

الفنانة أحلام تضع كلمة النهاية فى خلافها مع أصالة: "انتهت من حياتى"

موجز 6.. امتحان أولى ثانوى يناير المقبل "ورقى" بأسلوب التقييم الجديد

موجز 6.. امتحان أولى ثانوى يناير المقبل "ورقى" بأسلوب التقييم الجديد

خطة داعش لتمويل الجناح العسكرى فى سوريا والعراق بـ300 مليون دولار سنويا

خطة داعش لتمويل الجناح العسكرى فى سوريا والعراق بـ300 مليون دولار سنويا

فيديو وصور .. الفرسة "دولامة" الأغلى فى مزاد خيول وزارة الزراعة بـ 819 ألف جنيه

فيديو وصور .. الفرسة "دولامة" الأغلى فى مزاد خيول وزارة الزراعة بـ 819 ألف جنيه

برلين La Casa De Papel يتغزل في أنطونيو بانديراس بعد اقتناص جائزة Vanity Fair

برلين La Casa De Papel يتغزل في أنطونيو بانديراس بعد اقتناص جائزة Vanity Fair

تغريدة من Game Of Thrones تثير استياء الجمهور وتجدد السخرية من الموسم الأخير

تغريدة من Game Of Thrones تثير استياء الجمهور وتجدد السخرية من الموسم الأخير

إعادة فتح المجال الجوى للبيت الأبيض.. واجتماع عاجل للتحقيق فى اختراق محتمل

إعادة فتح المجال الجوى للبيت الأبيض.. واجتماع عاجل للتحقيق فى اختراق محتمل

محمد رمضان يعلق على تتويجه بجائزة الأكثر شعبية في أفريقيا: "ثقة في الله نجاح"

محمد رمضان يعلق على تتويجه بجائزة الأكثر شعبية في أفريقيا: "ثقة في الله نجاح"

بدأت حياتها الفنية فى العاشرة.. تعرف على خبايا "بوسي" فى عيد ميلادها الـ 66

بدأت حياتها الفنية فى العاشرة.. تعرف على خبايا "بوسي" فى عيد ميلادها الـ 66

وكالة الفضاء المصرية: إطلاق القمر الصناعى طيبة1 الساعة 11:09 مساء اليوم

وكالة الفضاء المصرية: إطلاق القمر الصناعى طيبة1 الساعة 11:09 مساء اليوم

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات ببورسعيد وشمال سيناء

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات ببورسعيد وشمال سيناء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة