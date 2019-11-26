مكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية تحبط محاولة تهرب من سداد 26 مليون جنيه

كتب أحمد مصطفى

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي( إلتزام ) بالإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالمنعم قبيصى بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبي بالإسكندرية برئاسه العميد محمد تامر من ضبط محاولة إحدى الشركات التلاعب في المستندات والفواتير المقدمة للجمارك للتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنها وذلك بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 1963/66 وتعديلاته .

وبناء على معلومات سرية توافرت لدى الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي مفادها قيام إحدى شركات الإستيراد والتصدير بالإفراج عن مشمول ٦ بيانات الجمركية أرقام ٣٠٢٩٦ و ٢٤٩٧٠ و١٣٤٧٨ لسنة ٢٠١٧ و ٣٥٣٧٥ لسنة ٢٠١٨ و ٩٨١٨ و ١٦١١٩ لسنه ٢٠١٩ جمرك السخنة لصنف أدوات منزلية .

وتم العرض على كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وصدور موافقة وزير المالية على تفتيش مقر الشركة واستصدار إذن النيابة المختصة لتفتيش مقر الشركة وضبط المستندات الدالة على مخالفات الشركة.

كما تم تشكيل لجنة جمركية من عبدالسلام العشري وطارق فراويله ومحمد مرسى رؤساء أقسام ومحمد عيسى وسيد شعبان مفتشى الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى التزام بالإشتراك مع العقيد عادل نافع والعقيد محمود عبدالقادر ومجموعة من أفراد الشرطة السرية المرافقين .

وتوجهت اللجنة لمقر الشركة حيث أسفر التفتيش عن ضبط الفواتير والمستندات الأصلية التي أوضحت التلاعب وتدني القيم المقدمة للجمارك فى البيانات الجمركية، وبلغ فرق القيمة الجمركية ١٣٧٤٧٦٣٣ جنيه، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٢٦٦٦١٢٣ جنيه .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر ضبط رقم ٤٩٣ لسنة ٢٠١٩ مكافحة تهريب التزام تجاري وإحالة المحضر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.